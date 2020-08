Beovićeva pojasnila: zdravilo še daleč, cepivo pa ...

Mašijo se žile, pride do embolije pljuč

Bojana Beović. FOTO: Dejan Javornik

Vodja vladne svetovalne skupine za covid 19, infektologinja dr., pravi, da se lahko nadejamo cepivu proti covidu 19 letos jeseni ali vsaj do konca leta. Pravi, da se je razvoj cepiv izjemno pospešil in mnoga že preizkušajo. »Želijo vedeti, ali dejansko zaščitijo pred boleznijo.« Misli, da so v tej fazi štiri cepiva, jeseni ali do konca leta bi lahko vedeli, ali delujejo in ali so varna.Sicer pa še vedno velja, da so najbolj ogroženi starejši, mladih v slovenskih bolnišnicah, sploh na intenzivni negi, skorajda ni bilo: »Starih 30 let ali manj nismo imeli. Imamo pa ljudi okoli 50 let. Pri njih je potek bolezni hud in se tudi slabo konča.« Večina jpa ih je starejših, nad 80 let. » Po vseh raziskavah so dovzetnejši starejši ljudje, potem tisti s kroničnimi boleznimi (povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, prekomerna telesna masa, različne okvare imunskega sistema).«Pri hujši obliki bolezni pa ne gre samo za težave s pljuči, je povedala v pogovoru za Radio Ognjišče: »Med zapleti gre v prvi vrsti za prizadetost pljuč, ki je zelo obširna, poleg tega pa prihaja tudi do zamašitve žil, drobnih in večjih. Temu se reče tromboza, vidno pa je kot pljučna embolija, kar dodatno prispeva k okvari pljuč. Potem pa se pojavljajo okvare tudi na drugih organih, denimo na osrednjem živčevju, kjer so možne prav tako tromboze in krvavitve. Sploh so te zamašitve žil posebne pri tej bolezni.«Pri zdravljenju uporabljajo remdesivir, ki se je pokazal do sedaj kot najučinkovitejši. Poleg tega se zdravijo v primernih okoliščinah tudi s protivnetnim zdravilom, deksametazonom. »Preizkušajo se različna zdravila, ki se uporabljajo tudi za druge bolezni, pa tudi za nekatere virusne okužbe. Recimo proti gripi, favipiravir, ki se je uporabljal tudi pri nas. Prav blizu pa te raziskave niso, tako da trenutno večje upe polagamo v razvoj cepiv.« Še vedno opozarja, da mora vsakdo poskrbeti za ustrezno higieno rok ter za nošenje mask v bližini drugih ljudi, tudi na prostem.