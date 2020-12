Beovićeva o tem, zakaj ukrepi ne primejo: Imamo nepremagljiv problem

Vodja posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravjeje spregovorila o tem, zakaj relativno strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa v Sloveniji ne dajejo želenih rezultatov.Preberite tudi:Ukrepi so sicer ustavili eksponentno rast okužb, že nekaj tednov pa se gibljejo številke na isti ravni in se nočejo zmanjšati. »Ni vse v ukrepih, ampak v kulturnem okolju, v katerem se izvajajo. Ljudje na teh območjih se ukrepov preprosto ne držijo. To je drugačno kulturno okolje. Imamo kazni, a nimamo nadzora in to se izkorišča. V Sloveniji se zelo spoštujejo človekove pravice, na katere se vsi sklicujejo, zato ne smemo na primer nadzorovati porok, ki so prepoznane kot žarišča koronske krize. To je velika težava,« je Beovićeva dejala za hrvaški Jutarnji list.Minister za zdravjeje v javnem pismu zahteval, da se življenje v državi za dva tedna popolnoma ustavi. »Že dolgo je, kar smo predlagali, da za kratek čas zapremo vse, v vsakem primeru pa je potreben dogovor med zdravstvom in gospodarstvom,« je o tem dejala Beovićeva. Stanje v državi je po njenem stabilno, a hkrati izčrpavajoče: »Če se ukrepi ukinejo, se bo stanje poslabšalo. Vsi pravijo, da oni niso žarišče. Tako gostinci kot gospodarstveniki.«Preberite tudi:Beovićeva je spregovorila tudi o tem, da so ljudje »očitno utrujeni od pandemije«, kar pa je razumljivo, vendar »ne razumejo, da če se bo tako nadaljevalo, samo odlagajo vrnitev v normalnost. Če pogledate promet na cestah, nič ne kaže na to, da vlada pandemija. Gneče so enake kot lani. Čez poletje ni bilo nikogar, ljudje so se držali ukrepov.« Dodala je, da državljani za vse krivijo vlado, povezave med seboj, boleznijo in smrtjo pa ne vidijo. Na plan med pandemijo prihaja splošno nezaupanje v vlado in vladajoče: »Vse te mlade države nimajo tradicije spoštovanja oblasti, kar je nepremagljiv problem, kadar vlada pričakuje sodelovanje.«