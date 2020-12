Beovičeva napovedala, do kdaj bo virus med nami

Danes naj bi bilo jasno, ali bo vlada sprostila katerega izmed ukrepov. Sestala se bo na Brdu pri Kranju s posvetovalno skupino, na sestanek pa so bili povabljeni tudi direktorji slovenskih bolnišnic.Premierje že v petek iz Bruslja sporočil, da se industrija v Sloveniji ne bo ustavljala, kaj bo vladi svetovala posvetovalna skupina ministru za zdravje, pa je na Odmevih na RTV Slovenija povedala vodja te skupinePreberite tudi:Vodja strokovne skupine je dejala, da vlada nima pripravljenih nobenih novih predlogov. Sprejet je bil načrt odpiranja dejavnosti in kriteriji, kdaj je možno posamezne dejavnosti odpirati, je spomnila in dodala, da je še vedno smiselno držati se tega načrta in se odpira dejavnosti kot predvideno. Kakršno koli odpiranje dejavnosti pred tem je povezano z velikim tveganjem, da bo prišlo do predčasnega povečevanja število covid bolnikov, kar bo zelo omejilo dostop do zdravstva za prebivalstva Slovenije. Na to moramo biti zelo pozorni, je poudarila.Obstajajo silni pritiski, da bi morali takoj odpreti nekatere dejavnost, šole, javni prevoz … in pomisleki, da če bi kaj od tega sprostili, bi ljudje morda bolj spoštovali druga priporočila. »Lahko. To je taka res prijazna ideja, morda bi se lahko zgodilo. Ampak smo na vrhuncu epidemije, kakršen koli tak poizkus, če bi spodletel, bi lahko imel hude posledice in trpljenje ljudi, ki bodo zboleli, ki bodo umrli in ki bodo imeli posledice. Nikjer na svetu ne poskušajo na tak način. Malo je argumentov, da bi šli po tej poti. Strokovna svetovalna skupina pokriva zdravstveni del epidemije, naša skrb so bolni, življenja ljudi. Če se vlada na podlagi drugih predlogov odloči drugače, je to možno, ker je treba upoštevati tudi druge sfere življenja,« je dejala Beovićeva.​Preberite tudi:Ponovila je, da ukrepi delujejo, čeprav je minister za gospodarstvopred dnevi javno zapisal, da smo zašli v psihološko krizo in dosedanja strategija boja proti virusu ne deluje. »Ukrepi so dali rezultate. Če jih ne bi bilo, bi imeli 3000 hospitaliziranih in ne dobrih 1200, 700 bi jih bilo na intenzivni negi, ne slabih 200. Ukrepi so gotovo delovali. Problem ukrepov je, da ne uspemo z ukrepi zniževati števila bolnikov, obrniti krivulje navzdol. Ta plato vzdržujejo ukrepi, če bi jih sprostili, bi to pomenilo ponovno rast epidemije. Možno bi bila zamenjava enega ukrepa za drugega, ki bi bil bolj sprejemljiv. A raziskave in izkušnje niso naklonjeni temu,« meni Beovićeva. Če ukrepi ostanejo in vzdržujejo plato, se bo število hospitaliziranih zmanjšalo enkrat do konca januarja ob tako učinkovitih ukrepih, kot so sedaj. Če bi jih zamenjali, je težko napovedati, je še dodala.Preberite tudi:Kdaj bi se lahko vrnili v neko normalo, je odvisno od tega, kako hitro bo cepivo dostopno in koliko ljudi se bo cepilo. Pri nas naj bi se želelo cepiti približno 57 odstotkov ljudi, kar naj bi bilo dovolj, da bi se epidemija bistveno upočasnila. »A to še nekaj mesecev ne pomeni, da bi lahko opustili vsaj te preproste higienske ukrepe – maske, razkuževanje rok, distanca, prezračevanje. S tem znamo živeti vso zimo,« napoveduje epidemiologinja.Preberite tudi:Pretekli teden je odjeknila novica, da je epidemiologizstopil iz posvetovalne skupine. Beovićeva je zatrdila, da politika njihove predloge oz. argumente večinoma upošteva in spomnila, da obstajajo tudi drugi resorji, ne samo zdravstveni. »Dr. Fafangel je naklonjen mehkim ukrepom in vsi radi poslušamo o teh mehkih ukrepih. Bistveno boj bi nam bili prijetni, kot ti ukrepi sedaj. Treba se je zavedati, da so mehki ukrepi učinkoviti na dolgi rok, tu pa gre za obvladovanje zelo hitro napredujoče epidemije virusa, ki se zelo hitro širi. Pomembna je kombinacija omejevalnih ukrepov in a dolgi rok spreminjanja vedenja ljudi,« je pojasnila in dodala, da bo virus verjetno z nami do neke mere ostal: »Lahko pričakujemo neke druge epidemije ob globalizaciji, tako da bo to nek drug način življenja, nek drug higienski standard ostal z nami. Prav zadovoljno in srečno lahko živimo tudi na tak način.«