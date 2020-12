Beovićeva o katastrofi, ki nas lahko doleti za praznike

Infektologinja in vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je opozorila, da mora biti kakršnokoli sproščanje protikoronskih ukrepov zelo previdno. Epidemiološka situacija po njeni oceni namreč ni dobra, potek epidemije, ki je že za več tednov obstal na platoju, pa se lahko v vsakem trenutku poslabša.



Beovićeva je v današnji izjavi za medije med drugim komentirala visok delež pozitivnih testov na okužbo z novim koronavirusom, ki je v torek znašal skoraj 34 odstotkov. To gre po eni strani pripisati temu, da se epidemija covida-19 v Sloveniji še ne umirja, ampak smo na platoju, na katerem smo že skoraj tri tedne, tudi pri številu sprejemov v bolnišnico stojimo nekje na mestu, je pojasnila.



Hkrati je, kot je dejala Beovićeva, k višjemu deležu pozitivnih testov prispevalo tudi testiranje s hitrimi anitgenskimi testi v zdravstvenih zavodih in domovih za starejše. Pozitivne rezultate takih testov namreč preverijo še z molekularnimi PCR testi, ki jih nato tudi prištejejo skupni dnevni številki. Po njenih besedah je ob širšem testiranju pričakovati tako več pozitivnih izvidov v celoti kot tudi višji delež pozitivnih, saj je zaradi predhodnega testiranja s hitrimi testi malokateri izvid molekularnega testa negativen. Vlada lahko se lahko odloči drugače O konkretnih predlogih, ki jih bo svetovalna skupina glede morebitnega sproščanja oz. prilagajanja protikoronskih ukrepov predlagala vladi, Beovićeva danes ni želela govoriti. »Stanje ni dobro. Z zdravniške strani ne moremo predlagati kakšnega večjega odpiranja. Če pa se vlada odloči za odpiranje nekaterih varnejših dejavnosti z znanim tveganjem, pa je to seveda možno narediti,« je dejala.



Kot je pojasnila, so to dejavnosti, ki se jih da organizirati tako, da ljudje niso pretesno skupaj. Izpostavila je trgovine, ki so glede prenosa okužbe bolj varne kot gostinski lokali, če so organizirane tako, da je v njih hkrati le malo ljudi. Skrbijo pa jih predvsem stiki in prenos okužbe med zaposlenimi.



Zdravniška stroka bi bila pri sproščanju »zelo zelo previdna«. »Gibljemo se na platoju, ki po eni strani pomeni možnost, da se lahko obrne na boljše, po drugi strani pa v kateremkoli trenutku navzgor. Kakršnokoli sproščanje mora biti res previdno in tisti, ki jih bo to sproščanje doletelo, se morajo tega zelo zavedati, da se ne bi zgodila kakšna katastrofa za božično-novoletne praznike,« je opozorila.