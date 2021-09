Beovićeva: Pričakovali smo, da bo cepljenje slabše sprejeto

Predsednik republikeminister za zdravje, infektologinja, članica strokovne skupinein del članov svetovalne skupine za obvladovanje epidemije covida-19 so danes v predsedniški palači razpravljali o epidemiji.Beovićeva je poudarila, da je namen cepljenja ohranjati delujočo družbo. Velik del delujoče družbe pa po njenih besedah predstavljajo tudi šole. »Treba je prevzeti odgovornost in s cepljenjem zagotoviti, da bodo šole odprte,« je pozvala. Otrokom pa je priporočila samotestiranje.Kot je pojasnila Beovićeva, je pogovor tekel tudi o različnih skupinah, ki se ne želijo cepiti. Po njenih besedah je precepljenost slabša med manj izobraženimi in deprivilegiranimi. »Ljudem bi se morali približati in razlagati, zakaj je cepljenje primerno,« je povedala Beovićeva.Dejstvo, da je v Sloveniji cepljena približno polovica prebivalstva, se Beovićevi glede na siceršnjo nizko sprejemljivost cepljenja zdi uspeh. »Tisti, ki spremljamo cepljenje že daljši čas, smo pričakovali, da bo cepljenje proti covidu-19 slabše sprejeto,« je pojasnila.Poklukar je pojasnil, da je razglasitev epidemije skrajni ukrep. »Če bo treba, jo bomo seveda razglasili,« je napovedal. Kdaj bi bilo to potrebno, Poklukar ni želel ugibati.