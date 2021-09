Za javno upravo samo še P in C? Tako je odgovoril minister Poklukar

»Današnji dan je poseben, ker je vse k cepljenju pozval predsednik,« je danes po obisku pri Borutu Pahorju dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Ob tej priložnosti je razkril, da imamo v bolnišnicah 278 oseb, od tega 61 na oddelku intenzivne terapije, hkrati pa je vse pozval k solidarnosti in cepljenju, saj da je epidemija problem vseh nas. Epidemija naj nas ne ločuje, ampak povezuje. »Cepimo se za otroke, za vse ranljive skupine, za vse tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.« V teh dneh sicer opažajo porast števila cepljenih.

Namesto pogoja PCT samo še PC v javni upravi?

Poklukar pravi, da s skupino dnevno pripravljajo optimalne rešitve za to fazo epidemije. Kar se tiče protokola CPT, kot mu pravi Poklukar, ta vsem omogoča uveljavljanje državljanskih pravic in pa skrbi, da obvladujemo epidemijo. Najučinkovitejši ukrep za zajezitev epidemije je po njegovem mnenju cepljenje, pa tudi drugi javnozdravstveni ukrepi. Ključno je, da se tega zavedamo. »Kaj bo v javni upravi, bo pojasnjeval minister Koritnik.« Dejal je še, da je plačevanje testov vezano na zdajšnjo zakonodajo.

Kako daleč smo s semaforjem?

Poklukar pravi, da z vsemi ukrepi poskušajo ohraniti odprte šole, kulturne prireditve, gospodarstvo in plače. Ko bo novi semafor sprejet, bo to tudi predstavljeno, ali bo to danes ali v ponedeljek, pa ni mogel zagotoviti.

Epidemija pravnoformalno razglašena?

»Razglasitev je skrajni ukrep,« meni Poklukar. Kdaj bo na vrsti ta skrajnost, ne more odgovoriti, glede na razmere pa je po njegovem to vedno na mestu in možno.

