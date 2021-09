Štrukelj razkril, koliko cepljenih bolnikov s covidom je končalo v bolnišnici

Pri tistih, ki se še niso odločili za cepljenje, je večkrat mogoče zaznati pomislek, da lahko zbolijo in končajo v bolnišnici, tudi če so cepljeni, prav tako pa še najprej prenašajo virus, ne da bi to vedeli. Zakaj bi se potem cepili? Na vse to je v Odmevih odgovorils fakultete za farmacijo.»Imamo osnovno zaščito in imamo idealno zaščito. Idealna zaščita pomeni, da ne bom zbolel, če se cepim. Osnovna pa je, da sicer lahko zbolim, vendar bo to potekalo v milejši obliki. Številke na vse to kažejo. Če pogledamo, imamo v povprečju v bolnišnicah ta trenutek 90 odstotkov necepljenih in mogoče do 10 odstotkov tistih, ki so se, pa imajo mogoče slabši imunski sistem.« Po mnenju Štruklja cepiva absolutno delujejo.Pravi še, da seveda obstaja možnost, da se bomo po cepljenju tudi okužili, a da bo potek bolezni bistveno milejši. »To je samo refleksija tega, kar vidimo pri gripi. Pri sezonski gripi imamo 50 odstotkov možnosti, da se bomo okužili, čeprav smo se cepili, pa se še vedno cepimo. Rezultat je zaščita, kar pomeni, da bomo bolezen lažje preboleli ob morebitni okužbi.«