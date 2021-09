Beležijo velik upad krivulje, takšne so številke

Potem ko je v dneh, ko je v veljavo prišel odlok o obvezen izpolnjevanju pogoja PCT za zaposlene in uporabnike storitev, povpraševanje po cepljenju močno naraslo, zdaj zanimanje spet upada.V tednu od 13. do 19. septembra so po podatkih sledilnika porabili 85.912 odmerkov in cepili 62.915 ljudi, od tega je bilo polno cepljenih 39.838. Teden pozneje, od 20. do 26. septembra, pa so porabili le 44.260 odmerkov, cepili 25.322 ljudi, od tega je bilo polno cepljenih 26.026.Odstotek polno cepljenih je tako sicer v prejšnjem tednu s 43 odstotkov zrasel na 47 odstotkov, vendar pa upad krivulje cepljenih skrbi. Kot je prejšnji teden dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje, bi moralo biti ob tako zelo kužni različici virusa, kot je delta, cepljenih več kot 80 odstotkov prebivalstva. To je po mnenju Beovićeve težko dosegljivo, če nimamo precepljene še otroške populacije, za katero cepiva ni. A nekatere države se bližajo tem odstotkom s tem, da imajo skoraj v celoti precepljeno odraslo populacijo.