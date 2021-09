Pred zdravstvenimi domovi se vijejo dolge vrste, kaj se dogaja? (FOTO)

Od danes je izpolnjevanja pogoja PCT obvezno skoraj na vseh področjih javnega življenja, kar je verjetno eden od poglavitnih razlogov za povečan interes za cepljenje skoraj po celotni državi. Na nekaj cepilnih centrov smo naslovili vprašanje, koliko večje zanimanje beležijo v zadnjih dneh, potem ko se je vlada odločila, da bo PCT-pogoj za državljane praktično povsod nujen.V posameznih zdravstvenih domovih po Sloveniji opažajo, da se je povečalo zanimanje za cepljenje na terenu kot tudi v cepilnih centrih znotraj zdravstvenega doma. V povprečju zdaj dnevno proti covidu 19 cepijo toliko kot so pretekle tedne tedensko. V Izoli, kjer so imeli naročenih do 30 pacientov tedensko, so le včeraj do 15. ure cepili čez 20 pacientov. V UKC Maribor so samo v ponedeljek cepili 574 ljudi, medtem ko je bilo dnevno povprečje še pretekli teden 131,8 osebe dnevno. Tudi v Ljubljani pred cepilnim centrom na Metelkovi opažajo, da se v zadnjih dneh vijejo vrste čakajočih.Zaradi izrednega zanimanja so v preteklih dneh podaljšali delovni čas cepilnih mest, a na vrsto vseeno niso prišli vsi, ki so čakali v koloni na cepljenje. Po neuradnih podatkih so te dni vrste za cepljenje daljše od vrst za testiranje.V torek se je v enem dnevu po podatkih sledilnika cepilo 11 tisoč ljudi s prvim odmerkom, medtem ko rekorda ostaja 23 tisoč v enem dnevu.Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je za zdaj cepljenih 1,026.944 oseb oziroma 49 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 937.578 ljudi, kar je 44 odstotkov vseh prebivalcev, kažejo vladni podatki.Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 53 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 66 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 58 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 70 odstotkov prebivalcev.Kako je s posamezniki, ki niso cepljeni, testirani ali covida 19 v zadnje pol leta niso preboleli? Po vladnem odloku ne morejo več v trgovine z oblačili ali s tehničnimi izdelki, v knjižnice, pošte, banke, bencinske servise, lokale, tudi ne k zdravniku, če to ni nujno.