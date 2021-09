Beovićeva razkrila, kako dolgo bodo veljala potrdila o cepljenju

Bojana Beović o tistih, ki so se v imenu drugih cepili večkrat: »To je dokaz, da je cepivo varno. Se pa v kriznih časih se ljudje očitno lotevajo postopkov, o katerih pred letih ne bi niti razmišljali.«

Predsednica zdravniške zbornice in vodja svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZje danes odgovarjala na aktualna vprašanja o covidu in med drugim povedala, da bodo potrdila o cepljenju, tudi po preteku devetih mesecev, veljala do nadaljnjega.»Nekaj časa smo pričakovali, da bomo v tem času vedeli več o 3. odmerku in glede na to, sestavili cepilno shemo za naprej. Zaenkrat tega ne vemo, vemo, da sorazmerno dobro ščiti pred hujšo okužbo in okužbo na sploh. Smiselno se mi zdi, da ne omejujejo več tega potrdila in da ostane odprto, dokler ne pride do drugačnih navodil,« je povedala Beovićeva in tudi poudarila, da bo evropsko digitalno potrdilo veljalo leto dni in ne omejuje posebej zaščite za cepljenje.»Veljavnost se bo spremenila, če bomo v prihodnjih mesecih ugotovili, da je potreben tretji odmerek. Po vsem svetu poteka razprava, koliko časa cepljenje nudi dobro zaščito. Rezultati so si nasprotujoči, čakamo nove raziskave, ki bodo pokazale, kakšno je trajanje zaščite. Ta se lahko razlikuje glede na to, kakšen je posameznikov odziv na cepljenje,« je tudi povedala Beovićeva in poudarila, da bo treba postaviti mejo, kdaj bo potreben nov odmerek. Dotlej bodo potrdila veljala do preklica.O aktualnem stanju epidemije je izrazila zaskrbljenost nad visoko zasedenostjo bolniških postelj. Čeprav se je v zadnjih dneh situacija glede sprejemov in odpustov iz bolnišnic zdela dokaj optimistična, je bil danes znova porast hospitalizacij zaradi covida. »To kaže na krhko ravnovesje, ne narašča pa več tako strmo v novih primerih. Prezgodaj je napovedovati, kaj nas čaka, odvisno kolikšen del prebivalstva je že bil okužen in pa s kakšno hitrostjo, bomo uspeli precepiti najbolj ranljive. To se najbolje vidi iz podatkov držav, ki so uspele stabilizirati vsaj ta bolnišnični del.«Beovićeva je še dejala, da bi se težko že poznal vpliv porasta zanimanja za cepljenje, ocenila je, da pa se že vidi učinek ukrepa PCT, kakršen je veljal pred prejšnjo sredo, ko še ni bil obvezen za vse.O prebolevnikih in dokazovanju prebolelosti s testiranjem na protitelesa je povedala, da Evropska komisija seroloških testov ne predvideva, temveč upošteva samo PCR-teste. So pa v veljavi v nekaterih državah, denimo v Avstriji in na Madžarskem, kjer serologijo uporabljajo za notranje potrebe. Na mejah je treba še vedno predložiti digitalno potrdilo. »Problem teh testov je tudi v tem, da trenutno ne vemo, kaj določena koncentracija protiteles pomeni - zbolevajo namreč tako tisti z visokim kot tudi z nizkim številom protiteles. Tudi o tem raziskave še potekajo.«