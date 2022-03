Begunci v Sloveniji: mladi ukrajinski nogometaši že v Logatcu (VIDEO)

Iz Ukrajine je zaradi ruske invazije v sosednje države zbežalo že skoraj 836.000 ljudi, je razvidno iz današnjih podatkov, ki jih je objavil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) na svoji spletni strani.

V Logatcu 38 otrok iz Ukrajine

V nastanitveni center za begunce iz Ukrajine v Logatcu je prispelo 68 oseb, je potrdila direktorica urada za migrante Katarina Štrukelj. Od tega je 38 otrok. Gre za mlade nogometaše, otroke stare od 11 do 17 let, je dodala. Povedala je še, da so begunce nastanili v popolnoma prenovljen del nastanitvenega centra. Kot pravi so dobili tudi veliko klicev slovenskih državljanov, ki se odločajo za organizirane prevoze ljudi, ki potrebujejo pomoč. »Prosim vsakogar, ki se odloči za takšen način, naj se obrne na urad,« je pozvala.

Direktorica urada za migrante Katarina Štrukelj FOTO: Youtube

Vlada pa je danes vzpostavila vladni klicni center, kjer bodo strokovnjaki z različnih področij nudili informacije o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine, so sporočili iz urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure.

Slovenija začela tudi zbiranje humanitarne pomoči

Kot so sporočili iz urada za oskrbo in integracijo migrantov, se je nanje v preteklih dneh obrnilo veliko posameznikov in organizacij, ki želijo pomagati državljanom Ukrajine, tudi z organizacijo različnih vrst prevozov v Slovenijo. Nekatere občine so začele vzpostavljati zbirna mesta za humanitarno pomoč Ukrajini, ki jo je napadla Rusija.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v torek sporočil, da bodo na slovenskih avtocestah oproščeni plačila cestnine vsi ukrajinski državljani, ki bodo v Slovenijo vstopili ali jo bodo prečkali iz humanitarnih ali vojnih razlogov.

Po oceni teh občin ljudem v Ukrajini zaradi izrednih razmer primanjkuje osnovnih potrebščin, prav tako beguncem, ki iščejo zatočišče v evropskih državah. Ljudi prosijo, da prinašajo res še uporabna oblačila in obutev.