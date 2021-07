Slovenski šport se ponaša s številnimi mejniki, nov je sledil v prvem ponedeljku letošnjih olimpijskih iger v Tokiu. Kadar koli se naša reprezentanca odpravi na ta izjemni festival športa, bodisi pozimi bodisi v vročem poletju, sledijo ugibanja o številu medalj, in tako je bilo kajpak tudi pred zadnjim odhodom v Azijo. Prepričljivo je ugnal srebrnega Čeha Lukasa Rohana in bronastega Nemca Siderisa Tasiadisa. FOTO: Yara Nardi/Reuters Kakšna bera bo na koncu, smo ugibali, toda že po treh tekmovalnih dneh ima Slovenija dve odličji: Pogačarjev bron v kolesarstvu in od včerajšnjega dne tudi Savškov...