Avtomobilska zavarovanja: zdaj je cene dvignila še ta zavarovalnica

Spomladi smo pisali, da so zavarovalnice po večini dvignile premije avtomobilskih zavarovanj. A kaže, da se cene še ne bodo kmalu ustalile. Nazadnje so avtomobilsko zavarovanje podražili v Zavarovalnici Sava, in sicer v začetku junija. Podražitve napovedujejo tudi v Generaliju.

Konec maja smo pisali na Zavarovalnico Sava, ali drži, da bodo v kratkem podražili avtomobilsko zavarovanje. Odgovor smo prejeli ravno na dan, ko je zavarovalnica podražila premijo. »Premijo avtomobilskih zavarovanj smo podražili s 5. 6. 2023, in sicer za osebna vozila v povprečju za 3 %, kar je minimalna podražitev, da lahko sledimo povišani inflaciji in nemoteno izpolnjujemo obveznosti do naših zavarovancev,« so zapisali. Nazadnje so premijo dvignili lani, in sicer za 9,7 odstotka.

Kdaj in za koliko so premijo nazadnje dvignili v Zavarovalnico Grawe, ne vemo, saj nam konkretnega podatka niso želeli poslati. Zapisali so le, da so cene zvišali na vseh področjih avtomobilskega zavarovanja, »saj določenih popustov, ki smo jih imeli v času korone, nove police ne vsebujejo več. Prav tako smo zmanjšali nekatere popuste, ki imajo vpliv na celotno premijo in ne na posamezen produkt avtomobilskega zavarovanja.«

»Zaradi visoke rasti cen nadomestnih delov, cen storitev pogodbenih partnerjev, vse višjih plač ličarjev in kleparjev, škodne inflacije ...« so premijo na področju avtomobilskih zavarovanj dvignili tudi v Zavarovalnici Triglav – lani za 10 odstotkov in letos za 8.

Med zavarovalnicami, ki naj bi imele še lanskoletne cene, je Zavarovalnica Generali, kjer pa priznavajo, da se dvigu cen ne bodo mogli izogniti. Premije so nazadnje prilagodili lani, in sicer za okoli 10 odstotkov. »Na oblikovanje premij v prihodnje bo zagotovo vplivala tudi višja stopnja letne inflacije, ki je v Sloveniji za april znašala 9,4 % v primerjavi s stopnjo v evroobmočju, kjer je za april znašala 6,9 %. Ker gre za modularno zavarovanje, lahko spremembe vplivajo tudi na višino premije za posamezna kritja in, kot rečeno, do sprememb lahko pride, ko je treba zagotoviti izpolnjevanje obveznosti iz zavarovalne police,« pojasnjujejo.

Poudarili so, da so pri AO-zavarovanju nekaj let zaznavali padanje višine premije, lani pa se je vse skupaj obrnilo. »Pri kasko zavarovanju pa je okoliščin, ki so vplivale na podražitve, več. Gibanje premije je pogojeno tudi z vrednostjo vozil, in ker se cene vozil višajo, se to do določene mere odraža tudi pri višanju premije.«

Kako se spreminjajo cene iz leta v leto? Primer narejen za vozilo volkswagen golf

Primer izračuna premije v zadnjih letih so nam posredovali iz naše največje zavarovalnice Triglav.

V spodnji tabeli lahko vidite povprečne izračune premije za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanje voznika (AO+) za vozilo volkswagen golf, comfortline, moč 85 kW, ob upoštevanju povprečnih popustov za zvestobo in varno vožnjo strank. V tem primeru je zavarovanje sklenil 52-letni voznik.

Povprečni izračun premije v zadnjih letih. Povprečna povprečna cena košarice nadomestnih delov raste hitreje, kot se usklajuje avtomobilsko zavarovanje. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pred pandemijo covida-19 so premije rasle počasneje, kot je bil splošni indeks cen rasti, torej malo pod inflacijo. Lahko vidimo, da so v letih pandemije (2020 in 2021) premije celo rahlo padle, nakar se je leta 2022 zgodil dvig premij. Zavarovalnice po večini pojasnjujejo, da je dvig cen predvsem posledica škodne inflacije, ki pa bo »na spremembe vplivala tudi v prihodnje,« napovedujejo v Savi.

Zakaj se cene avtomobilskih zavarovanj zvišujejo

V zavarovalnicah pojasnjujejo, da se predvsem soočajo z visoko škodno inflacijo. Na Zavarovalnici Grawe pravijo, da je ta okoli 25-odstotna, v Zavarovalnici Sava 17-odstotna. Zaradi vse več naravnih nesreč zavarovalnice beležijo več škodnih primerov, ki pa so jih dolžni izpolniti.Pri Grawe so imeli samo lani za pol milijona evrov več izplačil iz naslova toče kot v letu prej. »Ker smo po zakonu dolžni imeti dovolj sredstev za pokrivanje škod iz avtomobilskih zavarovanj, mora takšnemu škodnemu povišanju slediti tudi dvig premije.«

Razlogi so podražitev zavarovanj so tudi višje cene rezervnih delov in storitev v servisnih delavnicah. V zadnjem letu in pol so se večkrat dvignile urne postavke kleparjev, ličarjev, avtoserviserjev in vleke.

V Zavarovalnici Triglav pravijo, da so se cene nadomestnih delov samo v zadnjem letu v povprečju povečale za več kot 10 %, v zadnjih petih letih pa celo za več kot 40 %. »Ob tem proizvajalci predpisujejo vse več menjav namesto popravil nadomestnih delov, kar prinaša bistveno višje stroške in je ne nazadnje manj trajnostno naravnano. Tudi za stranko je to manj ugodno, saj na menjavo rezervnega dela zaradi podaljšanih dobavnih verig čaka bistveno dlje, kot bi trajalo popravilo,« ocenjujejo na Triglavu.