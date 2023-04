Bralec onemel, ko je videl znesek: v enem letu zavarovanje avta 50 odstotkov dražje

Gospodinjstva brez avta praktično ni, z njimi pa pridejo določeni izdatki, ki bremenijo družinski proračun: vozila je treba redno sevisirati in vzdrževati, da so tehnično brezhibna, za uporabo v prometu pa morajo biti tudi ustrezno zavarovana. Nedavno je svojega zavaroval tudi naš zvesti bralec in ostal brez besed, ko je zagledal znesek na polici avtomobilskega zavarovanja.

Bralec, ki želi biti anonimen, že leta sklepa zavarovanje pri isti zavarovalnici. Takrat je namreč osebno naredil raziskavo zavarovalniškega trga in ugotovil, katera zavarovalnica je zanj najugodnejša. Blazno praktično se mu je zdelo tudi, da je vse lahko opravil prek spleta in mu ni bilo treba izgubljati časa z obiskovanjem poslovalnice.

Stari avto, nova cena

Tako kot prejšnja leta, je tudi letos v elektronski nabiralnik prejel sporočilo, da mu bo kmalu preteklo avtomobilsko zavarovanje za njegovo 21 let staro vozilo. Takrat pa šok: na položnici je bil izpisan znesek dobrih 205 evrov. To mu nikakor ni šlo v račun, saj je bilo zavarovanje identično kot leto prej, ko je moral iz žepa potegniti 136 evrov: obvezno zavarovanje (avtomobilska odgovornost ali AO, kjer je v najugodnejšem možnem premijskem razredu), AO+, poleg tega še asistenca. To pomeni, da ga letos popolnoma enaka storitev stane 50 odstotkov več, se je pridušal.

Bralec nam je poslal tako letošnjo kot lansko zavarovalno polico, zato smo lahko podražitve preverili v drobovje:

avtomobilska odgovornost se je podražila iz 122 evrov na 149 evrov (27 evrov več ali 22-odstotna podražitev),

AO+ iz 24,40 evrov na 29 evrov (4,6 evra več ali 19-odstotna podražitev),

asistenca iz 48 evrov na 62,38 evra (14,38 evra ali 30-odstotna podražitev),

nezgodno zavarovanje stane 24 evrov, tako kot leto prej, in

popusti na polico so na predhodni polici znašali 93 evrov, letos pa so se znižali na 77 evrov (16 evrov popustov manj kar predstavlja 21-odstotno znižanje ugodnosti).

Ko se vse draži, je višji tudi DDV

Iz zgornjega je razvidno, da so se z izjemo nezgodnega zavarovanja, vse postavke zvišale za najmanj 19 odstotkov in vse do 30-odstotkov.

Ko seštejemo podražitve posameznih postavk in znižanje popustov, ugotovimo, da je bilo podražitev za 62 evrov. Na koncu se obračuna še davek na dodano vrednost (DDV), ki ga je bilo zaradi višjih postavk obračunanega šest evrov več kot leto prej. Skupaj to nanese kar 68 evrov.

Ker ni imel nobenih škodnih primerov, ki bi bremenili njegovo zavarovalno polico, se mu zdi ta podražitev res visoka.

Zavarovalnice pritrjujejo podražitvam

Kaj na to pravijo zavarovalnice in kje so razlogi za podražitve? »Poleg splošne inflacije, ki je lani na letni ravni znašala 10,3 odstotka, so inflacijski pritiski opazni tudi v segmentu avtomobilskih zavarovanj, predvsem zaradi visoke rasti cen nadomestnih delov vozil in cen storitev pogodbenih partnerjev (mehanska popravila, ličarska in kleparska dela, asistenčne storitve ipd.),« pojasnjujejo iz Zavarovalnice Triglav. Dodajajo, da so se cene nadomestnih delov v zadnjem letu v povprečju povečale za več kot desetino, v zadnjih petih letih pa celo za več kot 40 odstotkov. Lani so tako prilagodili zavarovalne premije na področju avtomobilskih zavarovanj, vendar konkretnih številk o podražitvah niso navedli.

»Dvig cen avtomobilskih zavarovanj je posledica tako splošne kot škodne inflacije, pri čemer naj poudarimo, da je povišanje cen bistveno manjše kot škodna inflacija. Zavarovalnice moramo namreč zagotavljati izpolnitev svojih pogodb do zavarovancev, zato je uskladitev cen pravzaprav neizogibna,« odgovarjajo iz Zavarovalnice Sava. Dodajajo: »Žal je v zadnjem času trend podražitev zajel tudi avtomobilsko industrijo, posledično so se podražili karoserijski deli, stekla in mehanski deli avtomobilov, ki jih zavarovalnica v primeru karambola sanira. Prav tako se stalno dvigajo tudi urne postavke kleparjev, ličarjev, avto serviserjev in seveda vleke. Vse to vpliva posledično tudi na ceno zavarovanj.« Konkretnih številk o podražitvah ne razkrivajo.

FOTO: Leon Vidic, Delo

Iz Generali zavarovalnice so sporočili, da bi v povprečju lahko rekli, da se je premija uskladila s stopnjo letne inflacije. »Drugi razlogi za podražitve zavarovanj za vozila pa so vse višje cene rezervnih delov in storitvenih uslug (servisne delavnice, ki so ravno tako dvignile cene, poleg dražjega in težko dobavljivega materiala, tudi zaradi višjih stroškov dela, povezanih z višjimi cenami energentov). Na določitev premije pa vsekakor, poleg zgoraj navedenega, vpliva tudi škodna pogostost. Le-ta se zvišuje že zadnji dve leti, kar je posledica okrevanja po post-covid obdobju in temu primerno se to odraža tudi pri prilagajanju premije.« Dodajajo še, da je država konec leta lani povišala višino požarne takse s 5 na 9 odstotkov (obračunava se pri zavarovanjih, ki krijejo nevarnost požara, tako pri nepremičninah kot vozilih. »Poleg tega v Sloveniji iz leta v leto beležimo vse pogostejše in intenzivnejše naravne ujme, kot so nalivi, neurja z močnimi sunki vetra in točo, zmrzali, požari ter druge naravne nesreče,« pravijo, vendar konkretnih številk glede podražitev ne razkrivajo.

Zavarovalnica Grawe je dvignila cene avtomobilskih zavarovanj od lani na letos v višini inflacije.

Bodo letos še dražili?

Glede na to, da je inflacija še vedno visoka, nas je zanimalo, ali letos načrtujejo nove podražitve avtozavarovanj.

Pri Triglavu pravijo: »Glede na višanje stroškov popravil in predvsem vse zahtevnejše pogoje proizvajalcev, ki določajo postopke popravil (posledično je vse manj alternativnih možnosti popravil in tudi konkurence na tem trgu), predvidevamo, da bodo premije avtomobilskih zavarovanj v prihodnje še rasle.« Generalija skrbno spremljali dogajanje, povezano z višino premije, medtem pa v zavarovalnici Grawe in Zavarovalnici Sava pravijo, da zaenkrat podražitev ne predvidevajo. Iz Save so dodali še: »Je pa to odvisno predvsem od inflacijskih gibanj, ki se bodo dogajala v nadaljevanju leta.«

