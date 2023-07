Nevihtni sistem nad osrednjo Slovenijo potuje proti vzhodu: na letališču Portorož najmočnejši sunek vetra s hitrostjo 94 km/h

»Po podatkih agencije RS za okolje se močan nevihtni sistem od zahoda bliža Sloveniji, zato je za zahodno in osrednjo Slovenijo med 14. in 18. uro izdano rdeče vremensko opozorilo.« Pričakujte močne sunke vetra, nalive, krajevno lahko tudi točo.

Izmerjeni sunki vetra ob prehodu nevihte čez Slovensko Istro so bili izjemni: Na letališču Portorož so ob 15.30 izmerili najmočnejši sunek s hitrostjo 94 kilometrov na uro, v Kopru v Kapitaniji pa 84 kilometrov na uro.

Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujejo še do sredine noči na soboto, svari Center za obveščanje RS.

Arso je kasneje sporočil: »Nevihtni sistem se je pomaknil nad osrednjo Slovenijo, trenutno je nekoliko oslabljen in potuje naprej proti vzhodu. Na zahodu se že jasni.«

To prihaja z zahoda – razmere okoli 13.30. FOTO: Arso

Prometnoinformacijski center ob tem opozarja: »Ponekod po Sloveniji že nastajajo močnejše krajevne nevihte. Prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je nevarno in prepovedano!« Na hitri cesti Škofije - Koper je tako zaradi podrtega drevja zaprt vozni pas med priključkoma Bertoki in Koper center proti Kopru.

Slovenijo je precej močno neurje prizadelo že v četrtek, najhuje je bilo na Celjskem. Več o tem v članku Huda ura po Sloveniji: »Moj dom se je v trenutku spremenil v "kabriolet"« (FOTO + VIDEO). Vremenoslovci pa žal nimajo najbolj spodbudnih novic niti za jutri: Prižgan oranžni alarm! Ponekod klestila toča v velikosti jajc (FOTO, VIDEO).

Kje grozi toča

Radarska slika padavin