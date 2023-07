Prižgan oranžni alarm! Nad Slovenijo dve močni nevihtni celici

Ne, ni še konec neurij, ki se v zadnjih dneh kar vrstijo. Tudi danes še lahko pričakujemo podoben scenarij kot včeraj ali predvčerajšnjim. Kot opozarja Arso, lahko pričakujemo nestabilno vreme, spet se bodo pojavljale močnejše nevihte, ki lahko krajevno prerastejo v neurja.

Petkovo pestro dogajanje se je pričelo zgodaj zjutraj z nevihtami na Primorskem in severozahodni Sloveniji. Trenutno se močnejša nevihta bliža Škofji Loki ter severnim delom Ljubljane, medtem ko so krajevna neurja možna v južni Slovenije.

Nevihte se bodo pojavljale praktično po celotni državi, napovedujejo, ponekod je možna tudi debelejša toča. Opozarjajo pred vetrom in udari strel ter hudourniškimi poplavami. Ob razvoju neviht se bodo le te zaradi močnih višinskih Z, JZ-vetrov pomikale proti vzhodu, severovzhodu (supercelice desno).

Močna nevihta iznad morja proti obali

Najprej bo zadelo Primorsko. Naši obali se iznad morja hitro približuje močna nevihta, pišejo na Neurje.si. »Zelo verjetni so močni sunki nevihtnega piša, lokalno pa tudi naliv in toča. Nevihta bo pot nadaljevala čez južni del Primorske in Notranjske proti Dolenjski, a bo na svoji poti predvidoma oslabela.«

Nad Slovenijo se trenutno nahajata dve manjši, a precej močni nevihtni celici. Ena v Posočju in druga na meji med Notranjsko in Primorsko. Pomikata se proti vzhodu. Previdno!

Popoldne in zvečer lahko nevihte in neurja preidejo celotno Slovenijo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 °C.

Velika verjetnost toče

Trenutno velja vijolično opozorilo za veliko verjetnost toče v naslednjih predelih Slovenije:

Gorenjska

Goriška

Ljubljana in okolica

Notranjska

Nebo nad Koroško v četrtek. FOTO: Bralec

Treba bo zdržati do nedelje

Podobno vreme nas čaka tudi v soboto. Šele v nedeljo prihaja sprememba. Arso za nedeljo in ponedeljek le napoveduje izboljšanje. Večinoma sončno bo in postopno spet bolj vroče.