Huda ura po Sloveniji: »Moj dom se je v trenutku spremenil v "kabriolet"« (FOTO + VIDEO)

Dan za dnem novo neurje: silovit veter, toča in obilne padavine. Tako je v Celju z okolico že dva dni. »Grozno«, »strašno«, »o, moj bog«, »noro«, »tole je reka, ne potok«, »žalostno«, »kaj takšnega še nisem videla«, so obupani komentatorji, ko gledajo prizore po Sloveniji.

V četrtek je Slovenijo doletelo novo neurje, tudi tokrat je bilo precej hudo na Celjskem. Tla je pobelila toča, ki je padala več kot deset minut, nam je javila bralka, po cestah so tekli potoki, zamašeni odtoki so ustvarjali prava jezera, zalilo je številne kleti, veter pa je ruval in rušil drevje kot za šalo. Močni sunki niso prizanesli niti marsikateri strehi. Zaradi vsega tega so mnogi klicali na pomoč, zaradi številnih klicev in ker gasilcev ni na voljo neomejeno, so prek facebooka iz PGD Vojnik sporočili naslednje:

"Sinoči okoli 20. ure se je tudi v naši vasi Tepe Polšnik, to je okolica Litije, razbesnelo neurje s točo. In še enkrat okoli 2. ure ponoči. Uničene imamo vse pridelke na njivah in veliko spranega dvorišča," nam je javil bralec Karli. FOTO: Bralec Karli

»Gasilci vas vse lepo prosimo za strpnost in potrpežljivost, samo v današnjem dnevu po neurju smo prejeli kar 73 vaših klicev na pomoč, ki pa jim bodo sigurno še sledili dodatni. Prosimo vas za razumevanje. Ko bo le mogoče in ko bodo naše ekipe končale z delom na lokacijah, bodo prišli tudi vam na pomoč. Pomagamo na robu svojih zmogljivosti, ampak nam bo uspelo. Hvala vsem za razumevanje.«

Kako hudo je bilo, pričajo tudi besede Branka Petreta, župana Vojnika, ki je za Radio Slovenija dejal: »Tu imamo katastrofo. Razbilo je strehe, koliko dreves je podrtih, pa niti ne štejemo več. Proti Strmecu je polomilo ves hrib. Vse je stolčeno.«

Gasilci so polne roke dela na tem območju imeli že dan prej. Ena od tistih, ki so ji priskočili na pomoč, se jim je takole javno zahvalila: »Včeraj se je moj dom v trenutku spremenil v "kabriolet" .... Hvala PGD Vojnik za vso pomoč in prizadevanje!«

