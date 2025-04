Odnos potrebuje več kot le ljubezen: gledanje pornografije ni varanje, ampak sprostitev

Z leti se spreminja naše dojemanje sveta; kar je včeraj veljalo za sveto resnico, je danes nepomembno, in obrnjeno. Niti ljubezen ni odporna proti tovrstnim spoznanjem, ki vplivajo na intimne odnose.

Prek spleta

Čeprav je spolnost dostopnejša na vsakem koraku, raziskave kažejo, da ni malo mladih, ki nedolžnost izgubijo po 18. letu ali kasneje. K temu ogromno pripomore dejstvo, da lahko pornografija danes vstopi v vsak dom, zadovoljivo spolno življenje je nenehno na dosegu roke. Čeprav številni najstniki ostajajo samski in nimajo spolnih odnosov, to še ne pomeni, da nimajo spolnih izkušenj, čeprav prek interneta.

Fantazije

Čeprav se mnenja o tem, ali je gledanje pornografije nezvestoba, krešejo, strokovnjaki za spolnost razlagajo, da ne gre za varanje, ampak za sprostitev. Marsikdo si s pornografsko vsebino pomaga, lahko pa tudi ne, in si popestri spolnost. To lahko sicer partnerja moti ali prizadene, zato se je treba o tem iskreno pogovoriti. A tudi če lahko preprečite gledanje pornografije, ne morete ustaviti erotičnih fantazij.

Ljubezen

Še vedno je veliko ljudi prepričanih, da bo vse v redu v odnosu, dokler bo v njem ljubezen, saj je ta hkrati zdravilo in gonilo vsega, a to le delno drži. Poleg ljubezni odnos potrebuje tudi vzajemno spoštovanje, naklonjenost, razumevanje, zaupanje ... Ljubezen res lahko dolgo poskrbi za vse, a tudi ta se izčrpa, če ji ne pomagamo.

Hitenje

Še ne tako dolgo tega je veljalo, da se ne spodobi seksati že na prvem zmenku, a tega danes ne spoštuje ne večina mladih ne starejših. Med mladimi, ki vstopajo v razmerja, prevladuje mnenje, da je treba čim prej izvedeti vse o osebi in njenih posteljnih spretnostih, starejši pa nočejo več izgubljati časa in se tudi zato odločijo za hiter korak k intimi, da vidijo, pri čem so.