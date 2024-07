Ali veste, kakšna je primerna obutev za vožnjo? Tega ne smete imeti na nogah

Med poletjem mnogi vozniki za volan radi sedejo bolj lahkotno obuti, kar ne omogoča povsem varnega upravljanja vozila, so opozorili na Agenciji za varnost prometa (AVP). Voznike so v sporočilu za javnost pozvali, naj med vožnjo, namesto natikačev, obujejo bolj primerno obutev, torej udobne in lahke čevlje, ki čvrsto objamejo nogo in podplat.

»Natikači naj (med vožnjo) ostanejo na plaži,« opozarjajo na AVP. Ta priljubljena obutev voznikom ne omogoča, da bi se vedno odzvali primerno in varno. Na nogi namreč ne sedijo čvrsto in zlahka zdrsnejo z noge, pri tem pa z zavornega padala. Gladka podlaga lahko pomeni, da bo noga zdrsnila s podplata, kar je še posebej alarmantno ob silovitem zaviranju.

Problematično predvsem silovito zaviranje

Na AVP so še opozorili, da vozniki tudi bosi ne morejo zagotovili enako razporejene sile predvsem na pedalki zavore. Noga tudi lažje zdrsne tudi s pedala, še posebej, če je ta brez rebrastega vzorca.

Voznik se mora skladno z zakonom o pravilih cestnega prometa vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala zmožnost obvladovanja vozila. Če policist oceni, da obutev voznikom tega ne omogoča, ga lahko oglobi s kaznijo za 120 evrov.

Na AVP še ocenjujejo, da so športni copati, ki nimajo preširokega podplata, dobra izbira. Voznikom, ki med vročino ne prenesejo nogavic in športnih copat, pa svetujejo, naj imajo za sedežem par udobnih vozniških čevljev, da se lahko pred vožnjo hitro preobujejo.