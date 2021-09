Ali Bojana Beović priporoča tretji odmerek tudi mlajšim?

Medtem ko nekateri še vedno razmišljajo, ali se sploh cepiti proti covidu 19, se je v Sloveniji že začelo cepljenje s tretjim odmerkom. Evropska agencija za zdravila (Ema) zelene luči za to sicer še ni dala, se je pa slovenska stroka odločila za tako imenovano uporabo 'off-label' (pojasnilo, kaj to pomeni, najdete v naslednjem odstavku). Za zdaj so ga priporočili za oskrbovance DSO, starejše od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike. Dodali so še, da se z njim lahko cepijo tudi drugi, če tako izrecno želijo (za to morajo podpisati poseben obrazec). Mnogi ne vedo, ali to pomeni, da naj se cepijo ali ne, zato smo vodjo strokovne skupine za cepljenjevprašali, ali priporočajo cepljenje s tretjim odmerkom tudi mlajšim.»Kot veste, ne gre za novo cepivo, ampak za odmerni režim že odobrenih cepiv. Tudi sicer v medicine včasih uporabljamo zdravila na način, ki ni odobren, temu rečemo 'off label use'. Ob tem se naslanjamo na raziskave in na mnenja skupina strokovnjakov, pomemben je tudi pomen take uporabe za bolnika. Tretji odmerek priporočamo določenim skupinam, pri katerih je imunski odziv predvidoma slabši in je zato lahko imunost že prešibka, obenem so te skupine bolj ogrožene zaradi bolezni. Glede na raziskave pa se lahko s tretjim odmerkom cepi tudi kdo drug, med temi skupinami so v ospredju npr. zdravstveni delavci, ki so se cepili že pred več kot 6 meseci, njihova okužba pa lahko ogrozi bolnike,« je zapisala (nelektorirano) v odgovoru. »Posebej priporočamo nad 70, to je starostna meja, ki pomeni veliko tveganje. Puščamo pa odprta vrata tudi za ostale. Zapisnik je objavljen na spletni strani NIJZ, tam najdete, kar me sprašujete.« Priporočila NIJZ najdete na povezavi Beovićeva na vprašanje, ali se je cepila s tretjim odmerkom cepiva proti covidu 19, odgovarja: »To je sicer osebni podatek, a sem se že cepila, enako moji bližnji, ki so rizični.«