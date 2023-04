Alešu Musarju pripada, kaj pa Golobovi Tini? Imamo odgovor

Nova partnerica Roberta Goloba velja za trenutno eno najbolj zanimivih javnih osebnosti pri nas. Pozornost pritegne, kjerkoli se pojavi. S premierjem se je pojavila že na številnih družabnih dogodkih, pred kratkim pa je debitirala tudi na političnem področju, ko se je ob robu srečanj ministrov in premierjev odvil damski program, ki je s Tino Gaber na čelu gostil soproge tujih predstavnikov.

Ob tem se je marsikomu porajalo vprašanje, ali je Tina Gaber kot partnerica premierja upravičena do kakšnega nadomestila za sodelovanje na protokolarnih dogodkih, tako kot soprog predsednice republike Aleš Musar. V kabinetu predsednika vlade so nam pojasnili, da ne, da za takšno nadomestilo ni zakonske podlage.

»Zakoncu ali partnerju predsednika vlade iz tega statusa ne gredo nobene pravice in obveznosti, kot jih ima denimo zakonec ali partner predsednika republike, za katerega je pravna podlaga urejena v Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03, 109/12),« pojasnjujejo v kabinetu premierja.

Koliko na mesec dobi Musar?

Aleš Musar, soprog predsednice republike, za svoje sodelovanje na protokolarnih in drugih obveznostih prejema nadomestilo za kritje stroškov. To po zakonu znaša okrog 850 evrov mesečno. Zakon mu sicer omogoča, da plače, ki bi mu pripadla v primeru, da bi prekinil zaposlitev, ne bo prejemal. Ta bi znašala 20 odstotkov mesečne plače predsednice. Pripadalo bi mu tudi nadomestilo plače za čas, ko bi opravljal protokolarne in druge obveznosti, a tudi tega ne bo uveljavljal.