Aleksandra Pivec po odstopu ni mogla spati

Najprej je tik pred zdajci odstopila z mesta predsednice stranke Desus, v ponedeljek pa jev nagovoru državnega zbora (DZ), ki naj bi glasoval o njeni razrešitvi, odstopila še kot kmetijska ministrica, hkrati pa sporočila, da izstopa tudi iz stranke, čeprav je nameravala kandidirati za predsednico na izrednem kongresu. Burno dogajanje je sedaj že nekdanji ministrici očitno kratilo spanec, kajti okoli enih ponoči se je oglasila na facebooku.Preberite tudi:Pivčeva je zapisala nekaj misli, ki so zaključek njenega nagovora poslancev, za katerega je »skrbno izbrala vsako misel in besedo v njej«. V nagovoru je ponovila, da njena politična pot ni končana, in napovedala, da bo na novih poteh skrbno izbirala sopotnike in cilje, za dosego teh pa vložila vse svoje moči, odločnost in znanje.Kaj vse je še zapisala Pivčeva, lahko preberete spodaj.