Bojno razpoložena Pivčeva s sporočilom za Slovence

Ob 14. uri se bo začela izredna seja državnega zbora, na kateri bodo predstavili proračunski memorandum 2021-2022, predlog sprememb proračuna za leti 2021 in 2022, obravnavali pa bodo tudi predlog za razrešitev ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na voljo za razpravo so štiri ure, ki pa jih po napovedi sodeč namerava Pivčeva izkoristiti, da bo predstavila svojo plat. Predlog za razrešitev ministrice je v DZ poslal premier, potem ko ni hotela odstopiti, ko je izgubila podporo svojih lastnih poslancev.Preberite tudi:Pivčeva, ki je tik pred zdajci odstopila kot predsednica Desusa, se je na predvečer svoje razrešitve oglasila na družbenih omrežjih in napovedala, da gre za »pomemben mejnik v političnem prostoru Slovenije«, ko smo prišli do »zaključne točke dolgega obdobja medijskih in političnih diskreditacij Aleksandre Pivec«.»Primer tako načrtnega in pritlehnega rušenja posameznega politika namreč v zgodovini samostojne Slovenije težko najdemo. Stopnjeval se je od najave kandidature za predsednico stranke DeSUS, preko vstopastranke v desno sredinsko koalicijo, pa vse do današnjega dne, ko se me umika tudi iz funkcije Ministrice. Zato si organizatorji zaslužijo posebno priznanje. Davkoplačevalci in volilci pa vpogled v ozadje zakulisne igre, kjer štejejo osebni interesi, potrebe države in družbe, pa so potisnjene v ozadje,« je zapisala Pivčeva in dodala, da bo v DZ spregovorila o teh igrah.Bojno razpoložena odhajajoča ministrica je še napovedala, da ji vse skupaj ne bo vzelo poguma, hkrati pa je napovedala, da to tudi ne pomeni konca njene politične poti, ampka zgolj izziv za nov začetek.