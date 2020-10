Pivčeva: Odstopam. Če bi živeli v srednjem veku, bi me že čakala grmada (V ŽIVO)

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je med današnjo sejo DZ o njeni razrešitvi odstopila z mesta ministrice, hkrati pa je tudi izstopila iz stranke DeSUS. Kot je dejala, kot ministrica nepreklicno odstopa, ker ne želi, da ji z glasovanjem sodi politika, ki ne sprejema posameznikov, ki delajo v korist ljudi.



Kot je dejala ministrica, današnji dan predstavlja zaključek dolgega obdobja »medijskih in političnih diskreditacij Aleksandre Pivec, ki je očitno postala moteči element slovenskega političnega prostora«. Rušenje se je po njenih besedah stopnjevalo vse od njene kandidature za predsednico DeSUS. Boj proti korupciji v slovenskih gozdovih glavni razlog za razrešitev? »Nekaj rezin pršuta, kozarec terana in naša nočitev so postali največji korupcijski škandal v Sloveniji,« je dejala in opozorila na številne druge primere korupcije v državi, ki so po njenih besedah bistveno bolj problematični, a očitno ne za širšo javnost.



»Tukaj si ne zatiskajmo oči. Ravno moj boj proti korupciji v slovenskih gozdovih in razkritje kraj lesa iz njih je eden glavnih vzrokov, zakaj zahtevate mojo razrešitev. Namen razrešitve je, da se zadevi ne pride do konca,« je dejala.



Pivčeva je v odgovoru na predstavitve stališč poslanskih skupin med drugim dejala, da smo k sreči v 21. stoletju, saj če bi živeli v srednjem veku, bi jo verjetno že čakala grmada.