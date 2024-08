Alarmi za točo prižgani! Slovenijo bodo zajele močnejše nevihte

Že danes in v noči na ponedeljek, predvsem pa v ponedeljek nas čaka večja vremenska sprememba. Zlasti na jugovzhodu države bi lahko padla večja količina dežja, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nevihte.

Aktualni zemljevid napovedi toče kaže, da je trenutna pojavnost toče (ob 13.45 uri) najverjetnejša na Gorenjskem, Goriškem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico.

Aktualno napoved lahko spremljate na spodnji infografiki.

Krajevne plohe in nevihte bodo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) že danes čez dan pa bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Ob močnejših nevihtah hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, lahko pride tudi do poplavljanja padavinske vode.

Glavnina burnega dogajanja bo prav ponoči in v ponedeljek, ki bo oblačen in deževen, sprva bodo vmes tudi nevihte. Predvsem na jugovzhodu bodo, kot omenjeno, možni tudi močnejši dolgotrajni nalivi, zaradi česar so za ta del Slovenije na Arsu izdali oranžno vremensko opozorilo.

