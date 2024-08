Slovenijo bodo zajele močnejše nevihte, tudi ohladilo se bo

Sobotno vremensko dogajanje ni prizaneslo, saj je močan veter razkrival strehe objektov in podiral drevesa. Pestro bo tudi danes, daj vremenoslovci napovedujejo nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije.

»Krajevne plohe in nevihte bodo na zahodu že zjutraj, čez dan pa bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč,« je navedeno na spletnih straneh Arsa.

Večjih količin padavin menda ne bo, a lahko pričakujemo nevšečnosti zaradi močnejših neviht.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj Celzija.

Kakšno vreme nas čaka v ponedeljek?

Jutri bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj Celzija.

V soboto nevihte povzročale nevšečnosti

Včeraj popoldne je območje občin Ivančna Gorica, Mengeš, Mirna Peč in Žužemberk zajelo neurje z močnim vetrom.

Na Upravi za zaščito in reševanje so našteli 23 izrednih dogodkov v regijskih centrih Ljubljana in Novo mesto, kjer je močan veter razkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov ter podiral drevesa.

Aktiviranih je bilo 12 gasilskih enot, ki so prekrivale strehe objektov in odstranjevale podrta drevesa.