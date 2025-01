Afera Spirit dobiva nove razsežnosti: tako je ponorel oče enega od vpletenih

Tadej von Horvath je širši javnosti postal znan zaradi najnovejše afere, v katero se je zapletla javna agencija Spirit, ki je podjetjema v lasti von Horvatha dodelila večmilijonski subvenciji, čeprav sta imeli podjetji v letu 2023 skupaj le pet zaposlenih. Ko je afera prišla v javnost, je direktor agencije Spirit Rok Capl nemudoma odstopil, čeprav razpisnih pogojev niso pripravljali na agenciji. Gospodarski minister Matjaž Han je ob njegovem odstopu zagotovil, da podjetji še nista prejeli »niti evra« in tako bo, je dejal minister prejšnji teden, tudi ostalo.

S tem pa afera ni potihnila, še vedno mnoge zanima, kdo je skrivnostni von Horvath, kako mu je na razpisu uspelo pridobiti subvenciji, kaj njegova podjetja sploh počnejo … Pojavljajo se ugibanja, da je tudi njemu, kot mnogim slovenskim bolj ali manj znanim podjetnikom in drugim osebnostim, pri ustanovitvi podjetja s sedežem v Banja Luki pomagal zloglasni davčni svetovalec Rok Snežič. A ta o tem ni želel govoriti.

Von Horvath obtožb ne komentira

»Gospoda poznam, to je dejstvo, če sem mu pomagal, pa ne bi komentiral, saj sem davčni svetovalec z licenco in moram varovati svoje kliente,« je bil kratek Snežič. Novinarji nacionalne televizije so želeli informacije o podjetjih in njihovem poslovanju nato pridobiti od Tadeja von Horvatha, a jih je zavrnil, zatrdil je le, da je »žrtev politične gonje«.

Še veliko ostreje se je na poizvedovanje novinarjev odzval oče von Horvathovega svaka Mihe Tetičkoviča, ki naj bi mu poslovnež prodal eno od podjetij. Ne le, da je bil ob obisku novinarjev vidno razburjen, postal je celo nasilen. Najprej je snemalcu poskušal vzeti kamero, ko mu to ni uspelo, pa je novinarju iz rok izpulil mobilni telefon, s katerim je novinar posnel prerivanje med Tetičkovičem in snemalno ekipo, ter posnetke izbrisal.

A to še ni vse, oče Mihe Tetičkoviča je najel odvetnika in preko njega nacionalni televiziji sporočil, da ne dovoljuje objave posnetkov njegove hiše, ki so bili sicer posneti z javnih površin.