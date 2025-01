Han sprejel odstop Caplja: »Redkokdo v državi je sposoben tako hitro sprejeti odgovornost«

Po razkritju nepravilnosti glede sofinanciranja nekaterih domnevno spornih poslov, v katero naj bi bila vpletena javna agencija Spirit, je njen direktor Rok Capl ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu včeraj ponudil odstop, ta pa ga je danes sprejel. Agencija Spirit namreč spada pod Hanovo ministrstvo.

Pri omenjenih poslih naj bi šlo za podelitev večmilijonskih subvencij za gospodarsko prestrukturiranje Šaleške doline in Zasavja s strani agencije Spirit podjetjema v lasti Tadeja Von Horvatha. Njegovi podjetji sta zmagali na razpisu, kljub temu da sta imeli v letu 2023 skupaj le pet zaposlenih, za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil oz. za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo tablet pa so jima sprva odobrili skupaj skoraj 20 milijonov evrov.

Nihče ni prejel še niti centa

Minister Han je se v odzivu najprej zahvalil medijem, ki so razkrili informacije o domnevno spornih poslih, ki so tudi njemu ponudile pomemben uvid v zadevo. »Glede na datume razpisa in izdaj sklepa sem takoj odredil notranjo revizijo in pričakujem, da bo opravljena čim prej. Dodatno sem dal pobudo računskemu sodišču, da javni razpis pregleda, poleg tega sem se odločil tudi za dodaten nadzor porabe evropskega denarja. To sem lahko naredil v skladu s svojimi pristojnostmi,« je dejal Han. Po ministrovih informacijah je agencija Spirit zaradi suma nepravilnosti že podala tudi kazensko ovadbo.

»Na podlagi vseh informacij je Rok Capl ponudil odstop in jaz ga sprejmem. Redko kdo v državi je sposoben tako hitro sprejeti objektivno odgovornost in nase prevzeti posledice,« je dejal Han.

»Nihče še ni dobil centa tega javnega denarja, niti ena pogodba ni bila podpisana. Če bodo pogodbe podpisane in bodo projekti izvedeni, bodo prejemniki pred nakazilom vsakega nakazila morali predati prvovrstno bančno garancijo za izpolnitev obveznosti, brez prvovrstne bančne garancije, da te ni enostavno dobiti, pa vemo vsi, ne bo izplačan niti en evrov,« je še zatrdil minister.