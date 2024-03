Davčnemu poznavalcu Roku Snežiču tožilstvo očita oškodovanje upnikov

Na mariborskem sodišču se je v torek nadaljevalo sojenje davčnemu poznavalcu Roku Snežiču, ki ga obtožnica bremeni oškodovanja upnikov. Tokrat so zaslišali notarki, pri katerih je danes njegova že pokojna babica podpisala posojilno pogodbo, oporoko in pozneje še konverzijo hipoteke v zemljiški dolg.

150 tisočakov škode je imel Furs.

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve babice v postopku njegovega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Prednost je imela babica, ne finančna uprava. FOTO: Leon Vidic

Oškodovan Furs

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.

Tožilstvo mu očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve babice v postopku njegovega osebnega stečaja.

Sodnica Helena Melliwa je k pričanju povabila notarko Ksenijo Košar Bratuša in danes že upokojeno notarko Dušico Kalinger. Slednja je potrdila, da sta obtoženi in njegova babica posojilno pogodbo pri njej podpisala 19. novembra 2008. Kdo je v pisarno poklical za termin, tožilcu Matiji Hostniku ni mogla odgovoriti, ji je pa ostalo v spominu, da je bila Marija Juvan na podpisu posojilne pogodbe dobro razpoložena, da se je šalila in da je vnuku ob podpisu pogodbe zabičala, da ji bo moral ta denar vrniti, piše Večer.

Nič obremenilnega zoper Snežiča ni povedala niti druga notarka, pri kateri se je Marija Juvan 28. oktobra 2011 oglasila zaradi oporoke, slabi dve leti pozneje pa zaradi konvertiranja premoženja v zemljiški dolg. Na vprašanje tožilca Hostnika, ali je morda pri babici preverila, ali razume, kaj je zemljiški dolg, je odvrnila, da verjame, da ji je po domače razložila vse, saj to naredi vselej, ko ima pred seboj prava neveščo osebo. Na vprašanje Snežičeve odvetnice Anite Peček Stramšak o psihofizičnem stanju Juvanove ob podpisu pogodb je odgovorila, da od nikogar ne zahteva zdravniškega spričevala, se pa s stavkom, dvema pogovori s stranko in vidi, ali razume.

Babica se je ob podpisu pogodbe menda šalila in dejala, da je vnuku zabičala, da ji bo moral denar vrniti. FOTO: Guliver/getty Images

Sodišče je sicer na zahtevo tako tožilstva kot obrambe načrtovalo tudi pričanje sodnice Nevenke Đebi, ki je razsojala v Snežičevem osebnem stečaju, a se je ta na vabilo odzvala z dopisom, da ocenjuje, da v tem postopku ne more biti priča. Ker sta obe strani vztrajali pri njenem zaslišanju, jo bo sodišče ponovno vabilo. Sojenje se bo nadaljevalo 19. marca.