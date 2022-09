54. Mednarodni obrtni sejem: na obrtni ulici tudi vajeniška pisarna (FOTO)

Do jutri je na celjskem sejmišču spet prisoten vrvež, kakršnega smo bili vajeni pred leti. Četudi se v naših trgovinah in po spletu da naročiti in kupiti marsikaj, pa je sejem med ljudmi še vedno nepogrešljiv, saj imajo obiskovalci neposreden stik s prodajalci in ponudniki različnih storitev in rešitev.

Na razstavnem prostoru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so na slovesnosti ob odprtju sodelovali tudi člani akrobatske skupine Dunking Devills.

»Brez dvoma je nekaj čisto drugega, če si tu in dobiš informacije neposredno iz ust prodajalca. Predvsem pa si lahko nekaj ogledaš, tudi otipaš,« nam pove Srečko iz Maribora, ki je prišel na 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS) z namenom, da najde ustrezno rešitev za ogrevanje pravkar zgrajene hiše. MOS, ki je v zadnjem desetletju gostil več kot 1,5 milijona obiskovalcev in več kot 15.000 razstavljavcev iz 40 držav, se je letos vrnil na predkoronsko raven, obiskovalci so deležni tudi različnih popustov. Letos je neposredno prisotnih 600 razstavljavcev iz 10 držav, iz še enkrat toliko držav pa jih sodeluje prek zastopnikov. Glavni poudarek je na samooskrbi, prehranski in energetski.

Na enem mestu najdete informacije o inovativnih digitalnih rešitvah, gradnji ali obnovi doma, odkrijete nove destinacije za počitnice ali kratek oddih ter kulinarična doživetja, rešitve s področja energetike, sejem ohranja tudi tradicionalno sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje in z razstavnim programom eMobilnosti. Ponudba električnih koles, skuterjev in skirojev bo navdušila vse, prav tako boste našli gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom in vrt, darila. In izvedeli, kako pridelati lastno hrano ali prihraniti pri energiji, kako ogrevati vodo ali se poleti poceni hladiti. Še posebno atraktivna, zanimiva in interaktivna je Ulica obrti, kjer Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojimi člani in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami ter strateškim partnerjem Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) in srednjimi poklicnimi in strokovnimi šolami predstavlja atraktivne in deficitarne obrtne poklice ter zanimive demonstracije domače in umetnostne obrti.

Sejem so uradno odprli (z leve) Franc Pangerl, Luka Goršek, minister Matjaž Han in celjski župan Bojan Šrot. Fotografije: Mojca Marot​

Osrednja točka ulice obrti je tudi letos vajeniška pisarna, v kateri lahko obiskovalci dobijo vse informacije o vajeniškem sistemu izobraževanja, izbiri poklica, kako napisati življenjepis, predvsem pa si lahko mladi od blizu ogledajo poklice, ki so na trgu zelo iskani. Na ulici je denimo predstavljeno delo mizarjev, električarjev, kuharjev, natakarjev, pekov in slaščičarjev, oblikovalcev kovin – orodjarjev, strojnih mehanikov, kleparjev krovcev, pa tudi druge veščine domače in umetnostne obrti.

V času sejma poteka tudi državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022, kjer se bodo tekmovalci med seboj pomerili kar v 11 poklicih – frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in stavbnem mizarstvu.

Promocija obrtnih poklicev

Prvi sejemski dan so prišli na svoj račun mladi cvetličarji in aranžerji, med katerimi sta bili zdaj že nekdanja dijakinja Grma iz Novega mesta Petra Knez ter nekdanja dijakinja Biotehniškega centra Naklo Leja Brenkuš Porenta.

Poleg energetske krize, s katero se trenutno soočamo, je velik problem v obrti in podjetništvu pomanjkanje kadra.

»Jaz sem sicer že zaposlena, prijavila pa sem se na to tekmovanje še kot dijakinja. Zame je to sprostitev, saj lahko delam, kar želim, predvsem pa zelo uživam,« nam pove Knezova. »Zelo rada imam izzive in tudi to tekmovanje je en tak izziv, ki sem si ga izbrala. Pričakovanj nimam, prišla sem samo uživat,« pa pove Brenkuš Porentova, ki dela v cvetličarni Art v Kranju, kjer si je pridobila že veliko izkušenj. »Poleg energetske krize, s katero se trenutno soočamo, je velik problem v obrti in podjetništvu pomanjkanje kadra. Ker MOS obiskujejo tudi mladi in njihovi starši, smo letos poseben poudarek namenili promociji obrtnih poklicev,« je dejal Blaž Cvar, predsednik OZS. Da je MOS najpomembnejši dogodek pri nas in v širši regiji, poudarja tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han: »Žal se trenutno soočamo z eno največjih globalnih kriz, ki terja takojšnje ukrepe v gospodarstvu.

600 razstavljavcev prihaja iz 10 držav.

Vsak dan sem med gospodarstveniki in jih slišim, se pa na trenutke čutim nemočnega, saj se cene energentov dvigujejo tako rekoč dnevno. A se trudimo, da bodo ukrepi za blažitev čim bolj enostavni, predvsem pa v pomoč tako podjetjem kot ljudem,« je zagotovil Han, ki je sejem odprl skupaj s celjskim županom Bojanom Šrotom, ki upa, da si bodo obiskovalci sejma od drugod ogledali tudi središče knežjega mesta.

Takole veselo ob prihodu na sejmišče meh harmonike Vox razteguje Miha Kropec, sicer vodja ansambla Galama.

Daleč največ obiskovalcev se zadržuje ob stojnicah s hrano in pijačo. Mortadela velikanka gre za med.