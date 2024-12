Krvodajalstvo je v Sloveniji odlično organizirano že od leta 1953 in je najbolj plemenita oblika solidarnosti pri nas. Kri daruje okoli pet odstotkov prebivalcev, med njimi tretjina žensk in dve tretjini moških. To so izjemni ljudje, ki jim gre zahvala, da ima zdravstvo na voljo dovolj dragocene življenjske tekočine. Obiskali smo enega od njih, Marjana Pauriča iz Cogetincev v Slovenskih goricah, ki je nedavno, pri svojih 58 letih, kri daroval že 110. Drugače povedano, odstopil je že 50 litrov krvi! A ob obisku izvemo, da to ni vse, saj sta krvodajalca tudi njegova žena Marinka in eden od dveh...