Pomoč poplavljenemu kmetijstvu: 50 milijonov je predvidenih za sanacijo uničenih gozdnih cest

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je sprejel državni zbor, je prinesel tudi ukrepe s področja kmetijstva in gozdarstva. Obnovo in razvoj kmetijstva po poplavah bosta pospeševala tako jamstvo države za predplačila iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 kot tudi državno poroštvo za kredite, namenjeno odpravi posledic in razvoju kmetijskih gospodarstev.

V skladu z zakonom se bo sanacija poškodovanih osuševalnih in javnih namakalnih sistemov krila iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in ne bo v breme lastnikov ali zakupnikov kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega ali javnega namakalnega sistema. Za sanacijo bo morala državna ali lokalna javna služba na osuševalnih in namakalnih sistemih pripraviti sanacijski program za vsak osuševalni ali javni namakalni sistem posebej.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli škodo v poplavah in plazovih, bodo lahko izkoristili možnost uveljavljanja predplačil v višini 50 odstotkov odobrenih sredstev, za katere jim ne bo treba predložiti bančne garancije, saj bo jamstvo za predplačila zagotovila država.

Zakon predvideva tudi obnovo v poplavah uničenih gozdnih cest, za kar bo na voljo 50 milijonov evrov, sredstva bodo izplačana v dveh obrokih. Ukrep se bo izvajal do konca leta 2028.

Do kreditov, namenjenih odpravi posledic poplav in plazov ter razvoju kmetijskih gospodarstev, bodo s poroštvom upravičeni tudi nosilci kmetijskih gospodarstev ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Za kredite, ki jih bodo upravičenci najeli pri bankah, sta predvidena poroštvo države in subvencija obrestne mere. Namen kreditov bo lahko nabava zemljišča, objekta, strojev in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev, vključno s potrebnimi obratnimi sredstvi.