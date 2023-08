Agra nagradila najboljše izdelke

Na sejmišču v Gornji Radgoni danes odpira vrata že 61. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, v okviru katerega podelijo tudi cenjene nagrade za kakovost. Letošnja ocenjevanja izdelkov so večinoma zaključena. Organizatorji so tako že izpeljali 44. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, 37. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, 27. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 49. odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija Gornja Radgona, 13. odprto državno ocenjevanje BIO vin, 4. mednarodno ocenjevanje medenih pijač, 22. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo in 42. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. Kdo se je najbolje odrezal na zadnjih dveh ocenjevanjih, do zaključka naše redakcije še ni bilo znano, saj potekata tik pred začetkom sejma.

Devet mlečnih šampionov

Šestčlanska strokovna žirija pod vodstvom izr. prof. dr. Andreje Čanžek Majhenič s katedre za mlekarstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je v sklopu 37. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov izbirala med 182 izdelki, ki jih je na tekmovanje prijavilo 28 podjetij iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Komisija je podelila devet šampionskih nazivov, 45 velikih zlatih, 40 zlatih, 59 srebrnih in 21 bronastih medalj. Letošnji šampionski izdelki prihajajo iz avstrijskega podjetja Kärntnermilch (nagrajeni so bili štirje siri), Ljubljanskih mlekarn (nagrajena izdelka Muki borovnica in Muki malina), Pomurskih mlekarn (nagrajeno slovensko čajno maslo), slovenske blagovne znamke Moji štruklji Slovenije (nagrajeni skutni štruklji) in hrvaškega podjetja Vindija (nagrajen izdelek praline in temna čokolada Tres Chic). Posebno priznanje za izjemno kakovost je komisija namenila sladoledom iz kozjega mleka Meeeksi s turistično-ekološke kmetije Matk iz Solčave. »Sladoledna osnova sladoledov Meeeksi je sladoled iz kozjega mleka, ki pa je lahko obogaten z različnimi prelivi: pehtranov preliv, preliv zvezdastega janeža ali preliv suhe hruške. Gre za inovativne, sveže izdelke iz skupine mlečnih sladoledov, kar jim daje dodatno prehransko vrednost, z nežno kozjo osnovo in odločnejšimi prelivi pa ponudijo pravo mlečno poslastico. Izdelki so bili na ocenjevanju pod okriljem sejma Agra prvič in so nemudoma prepričali komisijo o svoji dodani vrednosti,« so ocenjevalci obrazložili podelitev posebnega priznanja.

Rekordno število vzorcev

Na 27. mednarodnem ocenjevanju sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod je sodelovalo 39 podjetij iz šestih držav s 101 izdelkom, kar je malo manj kot lani, ko so ocenjevali rekordnih 143 izdelkov. Komisija pod vodstvom izr. prof. dr. Tomaža Požrla z ljubljanske biotehniške fakultete je izdelke nagradila s sedmimi šampionskimi naslovi, 17 velikimi zlatimi, 30 zlatimi, 34 srebrnimi in 12 bronastimi medaljami.

Odličje šampion kakovosti so letos prejeli: BIO gosti napitek iz jabolk in rdeče pese Crkljanček, BIO gosti napitek iz muškatne buče in jabolk Crkljanček, ki ju polni podjetje Artičoka, Danin sirup vitamin limona, meta, naravni zeliščni sirup Cojz, ki ga polni kmetija Dragice Štirn, 100-odstotni bio matični sok iz aronije, ki ga izdeluje kmetija Marije Pivko, rastlinski napitek PlanaPlus riž Pomurskih mlekarn in sadna pijača Rio d'oro črni ribez, ki jo za Hofer polni Vital Mestinje.

»Na ocenjevanju se je pokazala kakovost različnih vrst embaliranih vod in vod z okusom. Ohranjajo se trendi pijač brez ali z manjšo vsebnostjo sladkorja in novih kombinacij okusov. Med sokovi in nektarji še vedno velik del vzorcev predstavljajo jabolčni sokovi in sokovi iz aronije, vzorci sirupov pa so vnesli v ocenjevanje največjo raznolikost in široko paleto všečnih kombinacij okusov,« je letošnje ocenjevanje komentiral predsednik komisije izr. prof. dr. Požrl.

Nadpovprečna kakovost mesnin

Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov je bilo že 44. po vrsti, o izdelkih pa sta tudi tokrat odločali dve žiriji. Prvi, ki je ocenjevala sveže meso, je predsedovala doc. dr. Mateja Lušnic Polak z ljubljanske biotehniške fakultete, drugi, pristojni za oceno mesnih izdelkov, pa prof. dr. Božidar Žlender z iste fakultete. Prijavljenih izdelkov je bilo letos še več kot lani –sodelovalo je 45 podjetij s 551 izdelki (lani 45 podjetij s 458 izdelki), pri čemer jih je bila večina – kar 41 – iz Slovenije, preostala štiri pa iz Avstrije in Hrvaške.

Ocenjevalci so jim podelili 24 šampionskih naslovov, štiri velike zlate medalje, 85 zlatih, 62 zlatih medalj za tržno ponudbo, 251 srebrnih, 62 srebrnih medalj za tržno ponudbo, 47 bronastih ter osem bronastih medalj za tržno ponudbo. Veliko zlato medaljo sta tokrat prejeli podjetji Kras in Perutnina Ptuj. Prvo za svojo primorsko domačo salamo in kraški pršut, zorjen več kot 16 mesecev. Ptujsko podjetje je medalji osvojilo za piščančje prsi Pepperito, narezek, in hrustljava piščančja krilca. Izdelke s trikratno zaporedno zlato medaljo so ocenjevalci nagradili z nazivom šampion kakovosti – letošnje odličje bodo nosili izdelki podjetij Celjske mesnine, Gerić-MG, Kmetijska zadruga Tolmin, Koka, Kras, Meso Kamnik, Mesarstvo Oblak, Perutnina Ptuj, Pivka perutninarstvo in Zlata dolina. Priznanje za inovatorstvo in priznanje za varovalne mesnine so namenili Perutnini Ptuj, priznanje za tržno ponudbo mesa Celjskim mesninam, posebno priznanje za mortadelo pa Krasovi mortadeli Elita.

Žlahtna kapljica

Najdaljšo tradicijo na Agri ima odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija Gornja Radgona, ki so ga izpeljali že devetinštiridesetič. Poleg slovenskega vinskega prvenstva je potekalo še 13. odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija Gornja Ragona BIO. Na obeh je sodelovalo 174 vinarjev s 649 vzorci vin iz sedmih držav (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Severna Makedonija, Češka, Italija in Nemčija). Vzorce so ocenjevale štiri komisije, ki so jim predsedovali Boštjan Zidar, Danilo Steyer, mag. Janez Valdhuber in Iztok Klenar.

Ocenjevalne komisije odprtega prvenstva so podelile 10 šampionskih nazivov, 30 velikih zlatih medalj, 255 zlatih in 303 srebrne. Ocenjevanje ekoloških vin pa je dalo sedem zlatih in šest srebrnih medalj. Posebno priznanje Stanka Čurina, ki ga prejme vinar, čigar vino je na rednem ocenjevanju doseglo najvišjo oceno, je tudi letos šlo v roke Jožefa Prusa iz metliške Vinske kleti Prus. Prinesel mu ga je sauvignon, suhi jagodni izbor letnika 2001 – isto vino je žirijo prepričalo že na lanskem ocenjevanju. Kdo je postal vinar leta, bodo razglasili na samem sejmu Agra.

Najboljše medene pijače

Petčlanska ocenjevalna komisija, ki jo je znova vodila Leonida Gregorič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, je na Agri že četrtič ocenjevala medene pijače. Letos je svoje izdelke prijavilo 10 čebelarjev iz Slovenije in Avstrije. Komisija jih je nagradila s 13 zlatimi in eno srebrno medaljo, šampionskega odličja pa tudi tokrat niso podelili zaradi premajhnega števila vzorcev – letos jih je bilo štirinajst.

Prva tekma VinoEuro Novost letošnjega vinskega ocenjevanja je tekmovanje VinoEuro 2023, na katerem so sodelovale vinske reprezentance treh držav, Slovenije, Italije in Avstrije. Pomurski sejem kot organizator ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona je namreč tudi član Zveze evropskih nacionalnih nogometnih ekip vinarjev (UENFW). Ta je zavezana temeljnim vrednotam Evropske unije in svetovnega prijateljstva na podlagi kulturnih vrednot vina, nogometa in izobraževanja. Na vinskem tekmovanju VinoEuro lahko sodeluje država članica UENFW z belimi in rdečimi vini normalne trgatve. Vsaka država je morala prijaviti najmanj enajst vzorcev vin svojih članov, ki so tekmovala tako v kategorijah Vino Slovenija kot VinoEuro. Evropski vinski prvak je postala država, ki je imela najvišji seštevek enajstih najbolje ocenjenih vin. Zmagovalka prvega tekmovanja je avstrijska vinska reprezentanca. Prestižno nagrado za vinarja tekmovanja VinoEuro je z najbolje ocenjenim vinom osvojil Hors Gager iz vinske kleti Weingut Gager, Deutschkreutz, Mittelburgenland, za svoj Cablot barrique letnika 2020.

