Zmagovalni mozaik Tadeja Pogačarja

Vidi se, fant je končal kolesarsko šolo z odliko. Odprla se mu je možnost, znašel se je v poziciji, svojo vlogo opravlja vrhunsko. Pri 25 letih je trikrat osvojil Tour, enkrat Giro, ima olimpijsko kolajno in vse druge uspehe. Pa ljudje, kaj bi mi še radi,« se uspehov in mejnikov Tadeja Pogačarja dotakne dr. Radoje Milić, specialist športne medicine in fiziolog, ki v Laboratoriju za fiziologijo Inštituta za šport na fakulteti za šport pomaga vrhunskim slovenskim športnikom. Dr. Radoje je bil tisti, ki je pred leti novinarja s Frankfurter Allgemeine Zeitung opozoril, da imamo v Sloveniji poleg Primoža Rogliča tudi Tadeja ...

Trener Miha in zaupnik Andrej

»Pogačar je in ni fenomen. Menim, da gre pri njem tudi za skupek naključij. Prvo je bilo že to, da je bil motiviran za kolesarstvo. Bil je drugi otrok v družini, ki se je ukvarjal s kolesarstvom, dejansko je lovil starejšega brata. Tadej je bil tudi vedno navdušen, ko je dobival novo opremo. Pri razvoju je pravi čudež naredil tudi njegov trener Miha Koncilija. Ves čas ga je spremljal, bili so trenutki, ko Tadeju ni šlo, Miha je verjel vanj. Trenerji so včasih taki, da bi radi, da njihovi varovanci zmagujejo pri 16 letih. Predvsem zmagujejo taki, ki se prej telesno razvijejo, a ti pri 19 letih niso več konkurenčni, so povprečni. Miha ni bil te vrste trener, ampak je bdel nad razvojem. Ko je Tadej leta 2019 zmagal na treh etapah na dirki po Španiji, me je eden od španskih trenerjev spomnil, da česa takega ni videl 30 let. Pazite, kaj boste naredili z njim. Sreča je bilo to, da je prišel v UAE Emirates, ne pa v tisto prvotno italijansko ekipo Lampre (predhodnici UAE), kjer bi moral več let vleči dalje Italijane. Pravi moment je tudi to, da ima Tadej ob sebi Andreja Hauptmana, športnega direktorja, ki je vedno vedel, kam in kako se postaviti, ko je treba narediti razliko. Andrej zna Tadeja tudi dobro motivirati,« dr. Milić spomni na okoliščine razvoja Pogačarja, ki ga je v laboratoriju prvič testiral pred 12 leti.

Vesel sem, da so se naši vrhunski kolesarji odločili in sami pomagajo mladim slovenskim kolesarjem.

Pomen okolja

Teh testov mladih kolesarjev je zdaj manj. Ker je, tako dr. Milić, Kolesarska zveza Slovenije malce opešala pri vlaganju sredstev v redna testiranja mladih. S sodelavcem dr. Samom Rauterjem se trudita, da bi se to zadržalo na visoki ravni, in tudi sama poskušata najti sponzorja za to. »Vesel sem, da so se naši vrhunski kolesarji odločili in sami pomagajo mladim slovenskim kolesarjem. Zavedno so se odločili za to in pomagajo, ker mladi to potrebujejo,« poudari dr. Milić Kolesarsko ekipo Pogi Team pa fundaciji Mateja Mohoriča in Primoža Rogliča. ​Dr. Milić pravi, da ima veliko vlogo pri razvoju šampionov tudi okolje, kraj. »Tadej je s Klanca pri Komendi, Primož Roglič iz Kisovca ... Ko slišim imena krajev, kot so Črni Kal, Črna na Koroškem, Črna vas in podobno, mi da to misliti, da bi bil nekdo od tam lahko talent. Zakaj? Ker se pridejo ti mladi dokazovat z velikim motivom v urbano okolje. To niso otroci, ki bi imeli pri treh letih androide ... Spomnim se, ko smo pred leti imeli v Novem mestu pri trenerju Borutu Retlju skupino od osem do deset tekačev. To skupino smo imenovali Podeželje teče. Mestni otroci ne bi izbrali tako garaškega športa,« razmišlja dr. Milić, ki je tudi letos pozorno spremljal, sam je celo prepričan, morda celo najboljši Tour v zadnjih 20 letih!

Radoje Milić in Samo Rauter uspešno delujeta v laboratoriju Inštituta za šport. Foto: Leon Vidic

Zvezdnik z zmagovalno mentaliteto

»Tadej je izvrsten kolesar, za nameček pa ima v ekipi UAE Emirates za vsako področje ob sebi vrhunskega strokovnjaka. Začenši s strokovnjakom za metabolizem, ki mu je naredil t. i. maping presnove in dvignil porabo maščobe do visokih vrednosti. Sistem prehranjevanja je točno določen in opredeljen, da slučajno ne pride do disturbance želodca ali ob preveliki količini fruktoze do driske. UAE je postavil sistem, ki deluje. Ob tem pa ne pozabimo, da je Tadej treniral na tej trasi, samo kronometer je odpeljal 20-krat. Še tole bi dodal: vemo, da ima Tadej nepobarvano kolo, kar pomeni, da ima za 300 gramov, toliko bi tehtala barva, lažjega. Vse, kar sem zdaj navedel, prinaša rezultanto v sekundah,« navaja dr. Milić, ki spomni tudi na ekipo. »V Tadejevi ekipi je pet zelo dobrih kolesarjev, trije so bili med desetimi najboljšimi na Touru. UAE Emirates je danes ekipa, ki je celotno Dirko po Franciji povsem obvladovala. Pokrili so, kar so morali, drugo jih ni zanimalo niti se tam niso izčrpavali. Ko so šli na koncu mož na moža, pa je svoje opravil Tadej,« pravi sogovornik. Dr. Radoje Milić spomni, da ima Pogi v svoji ekipi tudi psihologa. Prepričan je, da uporablja različne metode. Dr. Milić spomni, da so v slovenskem prostoru od leta 1996 znane predvsem metode ruskega športnega psihologa Jurija Hanina, ki je pred 28 leti predaval v Sloveniji, uporablja pa predvsem manipulacijo z emocijami. »Tadej ima zmagovalno mentaliteto, tudi na Dirki po Franciji se je preudarno razdajal. Se pa vidi, da uživa v tej zvezdniški plati kolesarstva. Po vsaki etapi in zmagi ima rumena majica, ki jo je nosil od 4. etape, še vsaj uro in pol obveznosti. Ni mu težko, elokventno odgovarja na novinarska vprašanja,« opaža dr. Milić.

V športu ni popuščanja. A zdaj bo pa kar Američana spustil naprej, ali kako?

Oglasil se je Armstrong

Je pa dr. Milića zmotilo, ko se je po 19. etapi Toura oglasil dopingirani grešnik Lance Armstrong in trdil, da bo Pogačar obžaloval, ker tako pogosto napada etapne zmage. Tisto pot je v finišu etape porazil še Armstrongovega rojaka Mattea Jorgensona. »Kar smo videli, je največja napaka njegove kariere. To vam zagotavljam. Drugim ekipam to ne bo všeč, navijačem … Seveda, lahko rečete, da so ljudje v Sloveniji navdušeni, ampak tekmuje z Belgijcem Remcom Evenepoelom, z Dancem Jonasom Vingegaardom. To sta dve velesili v kolesarstvu. Hkrati dirkaš v Franciji, kjer te pozorno spremljajo francoski mediji. Velika napaka z njegove strani,« v podkastu The Move Armstrong komentiral Pogačarja. »Pa kaka napaka! V športu ni popuščanja. A zdaj bo pa kar Američana spustil naprej, ali kako? A je Jumbo Visma lani čakala Pogačarja, ker mu ni šlo? Seveda ni. Kolesarstvo ni ujčkanje, to je dobro plačana služba, tega se kolesarji zavedajo. Ste videli to, kako je Pogačar spoštovan od vseh in kako spoštljiv odnos goji z vsemi?« pojasni dr. Milić, ki se dotakne tudi spleta nesrečnih okoliščin in odstopa Primoža Rogliča.

Če si preveč osredotočen na cilj

»O Primoževi smoli je veliko napisanega. Menim, da je prevelika osredotočenost dvorezni meč. Če si preveč fokusiran na cilje, spregledaš vse drugo, kar se dogaja v okolici, in se ti pripeti kaj nepričakovanega. Torej, spremljanje vseh dogodkov na cesti in ob njej je zelo pomembno, pa še kanček anticipacije,« pove dr. Milić, ki meni, da je bil Roglič dobro pripravljen. Kaj bi naredil, je težko napovedati oz. ugibati. »Je pa v podobni situaciji Pogačar na cesti reagiral, se ognil oviri in nadaljeval, Roglič pa je v taki situaciji zaviral, tu je razlika,« še navrže dr. Milić, ki se strinja, da se je s kolesarstvom zgodilo to, kar pravi dr. Viktor Krevsl – šport ni eden, športa sta dva: v enem se služi, v drugem se gara. Za konec spomni še na izjemnega kolesarskega trenerja Josipa Radakoviča, ki v taboru KK Adria Mobil razvija mlade; v zadnjih dveh letih so iz Novega mesta v svet šli trije mladi asi: Žak Eržen, Gal Glivar in Anže Ravbar.