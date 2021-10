Živi v Švici, ljubi Korejca iz Kanade

Se spomnite sedemletne punčke, ki je leta 2010 zmagala v oddaji Slovenija ima talent, s svojo ljubkostjo pa je očarala vesoljno Slovenijo? Lina Kuduzović se je razcvetela v lepo žensko, ki ve, kaj hoče, in se drži vodila, da nič v življenju ni naključje, ampak – usoda. In morda je v njeni usodi zapisano, da bo živela v Koreji ali Kanadi. Dokazala se je tudi v tujini. Foto: osebni arhiv Poleti se je začela učiti korejščino, prav tako piše in riše svojo zgodbo za japonsko animirano risanko, ki jo poznamo kot anime. A glasba ostaja njena prva ljubezen, in tudi na tem področju je polna na...