Živali ustvarja z motorno žago

Tadej Domen Nagode ni ne ribič ne lovec, a vendar ima z divjimi in domačimi živalmi kot samostojni podjetnik ogromno opravka. Z motorno žago namreč iz lesa ustvarja predvsem kipe živali, pa naj gre za čebelo, psa, ribo, gosko, orla, medveda ali kozoroga. Zato ni čudno, da so med njegovimi glavnimi strankami predvsem ljubitelji živali.

Umetniška duša

Čeprav je večino svoje dosedanje delovne dobe preživel v trgovini kot poslovodja, pa se je Tadej Domen Nagode po 27 letih trgovskega dela odločil, da mora v življenju poskusiti še kaj drugega. K temu je največ prispeval žledolom, ki mu je leta 2014 v Rovtah nad Logatcem, kjer živi in ustvarja, uničil skoraj ves smrekov gozd. Pri svojem sorodniku je nekaj časa delal na žagi, kjer je imel dovolj časa tudi za kiparjenje z motorko. Ko je ugotovil, da bi se s tem lahko preživljal, pa se je odločil za samostojno podjetniško pot. Zdaj ga v bližnji in daljni okolici vsi poznajo kot izdelovalca kipov iz lesa ali ostankov delno propadlih dreves z umetniškim imenom Kipar Car.

Kipar Tadej Nagode na kipu kapitalnega potočnega raka iz Rižane

Ustvarja po naročilu

Povedal nam je, da je bila v njihovi družini motorka vedno pri roki, umetniško žilico pa da je podedoval po pradedu, ki je izdeloval lesene jaslice in bohke že pred prvo svetovno vojno. Sam si je za prvi umetniški kip omislil orla z ujetim zajcem iz propadle smreke iz svojega gozda že leta 2006, ki pod streho kot spomin na starše še zdaj krasi njegovo delavnico.

Čeprav se loti skoraj vsakega projekta, ki si ga izmislijo njegovi naročniki, je med njegovimi nekaj sto kipi različnih velikosti in stopnje obdelave največ živali. Letos je izdelal že okoli 20 kipov, pri čemer sodeluje tako s posamezniki kot društvi, krajevnimi skupnostmi in občinami. Sredi novembra je, denimo, za KS Dekani, kjer so na vaških javnih površinah zaradi dotrajanosti poleti požagali nekaj dreves, dokončal leseni igrali za otroke, tematsko vezani na vodni živelj reke Rižane. Poleg kapitalne rižanske postrvi iz orehovega lesa je za dekanske otroke izdelal še skoraj trimetrskega potočnega raka, dodal pa še dva metra dolgega lesenega polža.

Najbolj je ponosen na veliko skulpturo Kekca.

Kiparski mojster, ki najraje dela z najobstojnejšim hrastom, pri svojem delu pa poleg motorke seveda uporablja tudi drobnejše kiparsko orodje, je trenutno zelo zaposlen z izdelavo 1,7 metra visokega lesenega kozoroga, ki ga nameravajo za rojstni dan svojemu tovarišu podariti lovci. Četudi motorka tehta le dva kilograma, je delo z njo naporno, še težji pa je transport velikih kipov do strank, saj ti tehtajo več kot sto ali dvesto kilogramov. Najtežji doslej je bil 1,6 tone težak orel z dvometrskim razponom kril iz enega kosa lesa.

Kot je razvidno iz kiparjeve galerije že narejenih kipov, se odlično prilagaja potrebam in željam kupcev, saj se loteva vsega. Tako lahko vidimo kopico umetniško izrezljanih čebel v nenaravni velikosti (v surovi obliki, žganem lesu ali pobarvane), pa nemškega ovčarja v naravni velikosti kot tudi zahtevnejše projekte, kot so otroška igrala (lesena gugalnica), pravljična hiška. Mimogrede iz lesa naredi tudi hišno številko ali sončnico z okroglo letnico rojstva za darilo slavljencem v različnih velikostih, pa lesenega vrtnega palčka ... Najbolj pa je ponosen na veliko skulpturo Kekca iz smrekove lubadarice, ki bo najverjetneje krasil okolico domačih Rovt. Zanjo je potreboval kar 200 delovnih ur. V prihodnjem letu načrtuje še postavitev galerije na prostem ob domači hiši.