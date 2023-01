Ameriške sanje, verzija 2.0, živi nekdanji košarkarski as Kranjčan Marko Milić. Lani je dopolnil 45 let in življenje se mu je obrnilo na glavo. Dallas Mavericks, eden od 30 klubov najboljše košarkarske lige na svetu NBA, mu je ponudil službo v štabu glavnega trenerja Jasona Kidda. Za Markom so štirje meseci v zvezni državi Teksas. »Za mano je nov naporen dan. Pravkar smo končali trening, malce smo še podaljšali,« se skoraj opraviči, ker se ni mogel javiti ob dogovorjeni uri. To je Marko Milić, manir se je naučil v rani mladosti, ko je gor rasel z mamo v Kranju, potem pa je šel v s...