Neprimerno vedenje še v dokumentarcu

Kevin Spacey je bil lansko poletje na sodišču oproščen obtožb spolnih napadov, tudi posilstva, česar so ga obtožili štirje moški. A čeprav je oskarjevec po več letih, ko so ga dušile težke obtožbe, ki se jih je sprva otepal v Ameriki in nato še v Veliki Britaniji, lani končno lahko zadihal, ga duhovi preteklosti vendar še zasledujejo.

Še preden je lani, po naključju prav na svoj 64. rojstni dan, na sodišču slišal blaženo besedo nedolžen, je britanska televizija Channel 4 namreč že najavila dokumentarec Spacey Unmasked, ki naj bi povsem razgalil enega nekdaj najbolj oboževanih in čislanih igralcev, ki pa je zaradi številnih obtožb neprimernega vedenja nato pristal v breznu vsesplošnega prezira.

2017. SO NA ZVEZDNIKA začele padati obtožbe.

Četudi spoznan za nedolžnega, so se pri programu Channel 4 odločili, da dvodelnega dokumentarca o zvezdniku ne bodo zavrgli v depo nikoli videnih filmov.

»Gremo naprej. V zadnjih nekaj desetletjih sem sodelovala pri več dokumentarcih, ki se dotikajo žensk, ki trpijo zaradi neprimernega vedenja in nadlegovanja. To sedaj pa je #MeToo (gibanje proti spolnemu nadlegovanju, op. p.) trenutek za moške. Marsikaj, kar se je ženskam dogajalo pred 50 leti, se še vedno dogaja moškim danes, mnogi od teh so prepričani, da morajo to preprosto prenašati. Zaposleni danes sicer vedo, na kakšno vedenje morajo biti pozorni, a večinoma domnevajo, da bodo ženske tiste, ki bodo tarče in ogrožene,« se je pred včerajšnjo premiero oglasila izvršna producentka Dorothy Byrne, ki upa, da bo dokumentarec spodbudil javno razpravo o standardih obnašanja na delovnem mestu. Za oba spola.

Kevin se je od vsega začetka izrekal za nedolžnega. FOTO: Reuters

V dokumentarcu, ki sledi Spaceyju od njegovega otroštva pa do danes, so vključeni intervjuji z več moškimi, ki so v kamero prvič javno spregovorili o svojih izkušnjah s padlim igralcem. »Spacey je bil leta 2023 na britanskem sodišču oproščen spolnih napadov na štiri moške. V dokumentarni seriji pa raziskujemo njegovo vedenje v primerjavi z več moškimi, ki s sojenjem niso povezani. Večina od teh je do sedaj ostajala tiho.«

A če so ti do sedaj ostajali tiho, pa tiho ne bo ostal Spacey. Tako je vsaj dejal ob premieri dokumentarca, ki ga ne oriše v najlepši luči. »Ne bom le tiho obsedel in molče prenašal napada v obliki enostranskega dokumentarca o meni, katerega edini namen je dvig gledanosti,« se je konec tedna oglasil Spacey in podčrtal, da mu pri televiziji niso dali skoraj nič časa, da bi se odzval na obtožbe, ki jih nanj zvrnejo v dokumentarcu.

»Dali so mi le sedem dni, da se odzovem na obtožbe, ki nekatere segajo tudi 48 let v preteklost, vrh vsega pa me sploh niso seznanili z vsemi podrobnostmi, da bi se lahko ustrezno odzval,« se je oglasil Kevin in še dodal, da mu je vselej, ko je imel dovolj časa, da se odzove na obtožbe in se brani, uspelo oprati svoje ime.