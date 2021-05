Za papežev obisk ni več ovir: bo sveti oče stopil na naša tla?

Pred natanko četrt stoletja je bila Slovenija središče katoliškega sveta. Dolgoletna pričakovanja vernikov in državnikov je izpolnil Janez Pavel II., ki je 17. aprila 1996 po pristanku na brniškem letališču poljubil slovenska tla. Čez tri leta je ponovil obisk in škofa ter narodnega buditelja Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Poljski papež je Slovence, verne in neverne, navdal z upanjem, ko je z odločno podporo spodbudil pot samostojnosti naše države in njenega priznanja v svetu. Kako realen je po 25 letih vnovičen obisk svetega očeta v Sloveniji, smo povprašali vrh slovenske Cerk...