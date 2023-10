Z nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga zmanjšajte ljubljenčkov okoljski odtis

Tudi živali tako kot ljudje puščajo okoljski odtis, ki pa ga je mogoče z nekaj preprostimi spremembami življenjskega sloga zmanjšati.

Eno najbolj perečih trajnostnih vprašanj lastnikov živali je hrana. Zmanjševanje količine zavržene hrane je najpomembnejši korak, ki ga lahko naredite proti bolj ekološko ozaveščenemu živalskemu skrbništvu, pomembna pa je tudi embalaža, v kateri jo kupujete. Če je mogoče, se raje odločajte za nakupovanje mokre hrane v konzervah, saj je slednje mogoče (v primerjavi s plastičnimi vrečami, v katerih prodajajo brikete) reciklirati. Če kaj hrane v konzervi ostane, jo lahko pokrijete s folijo in shranite v hladilniku ter psu ali mački ponudite naslednjič. Če vaš ljubljenček ne mara mokre hrane, izberite znamko briketov, ki uporablja embalažo iz plastike, ki jo je mogoče reciklirati.

Zmanjšajte količino odpadkov

Pesek za mačke naj bo biorazgradljiv. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Pri hrani bo manj odpadka, če se boste izogibali pretiranemu hranjenju živali, kar je, mimogrede, dobro tudi za njihovo zdravje. Postrezite jim količino, ki je primerna za njihovo težo – navodila za izračun glede na težo živali so običajno navedena na embalaži. Proizvodnja živalske hrane je okoljsko izjemno problematična, saj uporablja zemljo, vodo in energetske vire ter je pomemben vir emisij toplogrednih plinov. Okoljski odtis večjega psa je lahko več kot 2500 kg emisij CO 2 , kar je včasih več, kot znaša odtis družinskega avta.

Izogibajte se pretiranemu hranjenju živali.

Za onesnaževanje okolja je kriva tudi skrb za živalske iztrebke. Za pobiranje pasjih iztrebkov izberite razgradljive ali papirnate vrečke, mačje stranišče pa polnite z biorazgradljivimi materiali, kot sta žaganje, kosi časopisa in podobno. Da se izognete neprijetnemu vonju, redno menjajte polnilo.

Na sprehod z avtom Marsikateri lastnik psa vodi na sprehod nekam, do koder se peljeta z avtom. Če je le mogoče, se tovrstnemu početju izogibajte in si kos gozda ali zelenice za sprehode raje izberite na razdalji, ki jo boste lahko prehodili.

Izdelajte igrače

Pes se bo zabaval tudi z igračo iz odsluženih oblačil. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ne nakupujte igrač za živali v trgovinah, raje jih izdelajte sami, po možnosti iz naravnih materialov. Stara bombažna majica, zavezana v vozel, lahko postane odlična igrača za vlečenje za psa. Rolice toaletnega papirja lahko spremenite v skrivališče za priboljške – v iskanju bodo uživali tako mačke kot psi. Mačke bodo z veseljem zasadile kremplje v vejo, ki jo boste prinesli s sprehoda in zataknili v lonec z zemljo. Če bi vseeno radi razveselili ljubljenčka s kupljeno igračko, bodite pozorni na materiale, iz katerih je izdelana. Izberite naravne ali trajnostne materiale.