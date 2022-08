Za polko z naslovom Za vse si kriva ti je Ansambel Klateži iz Nove Cerkve v občini Vojnik posnel tudi videospot, ki je pri oboževalcih naletel na neverjeten odziv. »Trije snemalni dnevi so bili potrebni za posnetek, dolg vsega tri minute,« nam je ob predstavitvi videospota za novo poskočno polko dejal Gregor Stolec, eden od štirih članov Ansambla Klateži. Ob njem so člani zasedbe še prijatelji Nejc Cehner, Jure Sentočnik in Andraž Kerner. Na glasbeni sceni so že 12 let. Avtor glasbe in besedila njihove najnovejše polke Za vse si kriva ti je znani glasbenik Uroš Steklasa, nekoč tud...