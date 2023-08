Vreme naj nas ne ustavi

Stari mački vedo, da je mogoče vaditi v vsakem vremenu, na prostem ali pod streho. Prilagodite se, ne odnehajte, obljubite si, da boste ohranili raven telesne dejavnosti ne glede na razmere. Naj bo to navada, tako kot umivanje zob in tuširanje.

Aklimatizacija

Če je prevroče ali dežuje, spremenite lokacijo. Kadar je težava vročina, vadite v hladnejših delih dneva. Nekateri ljudje se bodo kljub dežju pogumno odpravili na prosto. Če ste med njimi, ne pozabite na varnost pred strelami. Še bolje pa je, da spremenite svoj urnik vadbe.

Dodajanje različnih vaj v svojo vadbo lahko pomaga tudi takrat, ko bi zaradi slabega vremena najraje obupali. Razmislite o alternativnih oblikah vadbe, ki morda niso tako naporne. Če običajno hodite ali tečete, poskusite namesto tega kolesariti, plavati.

Če je vaša vadba nekaj podobnega kot sprehod okoli hiše, se verjetno ni treba ogrevati, čeprav ohlajanje, ki vključuje nežno raztezanje, ne bo škodilo. Škodilo bi, če bi v vročem vremenu začeli izvajati strogo vadbo iz mirovanja. Aklimatizirajte se na vročino tako, da v od 10 do 14 dneh postopoma povečujete trajanje in intenzivnost vadbe.

Ker je treba dovolj piti, naj bo voda vselej z vami. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Naj znoj dela za vas, vendar ne verjemite, da je več znoja bolje. Ni dokazov, da čisti toksine iz telesa ali da samo znojenje zmanjšuje količino maščobe. Zagotovo pa pomaga pri ohlajanju. Pomembno je razumeti, da je v vročem vremenu izhlapevanje znoja glavna pot za izgubo toplote. Znoj, ki se tvori na koži, je najbolje pustiti, da izhlapeva, in ga ne brisati. Šele ko spremeni fazo iz tekočine v plin, dejansko povzroči izgubo toplote. Nosite svetla, ohlapna oblačila, ki razkrivajo kožo glede na okolje, vendar nikoli ne nosite opreme, ki je namenjena povečanju znoja.

Dovolj tekočine

Izogibajte se neprepustnim oblačilom. Prekomerna izguba teže po vadbi v takšnih oblekah je večinoma izguba vode zaradi znoja, in ne maščobe. Zaradi toplotnega stresa, ki ga povzročajo takšna oblačila, lahko vadite počasneje, kar pomeni, da dejansko pokurite manj kalorij. To lahko povzroči vročinske bolezni, kot so krči, vročinska izčrpanost in vročinski udar.

Hidrirajte, hidrirajte, hidrirajte. Povsod nosite s seboj tekočino ali vadite tam, kjer je voda lahko dostopna. Ne čakajte, da vam postane slabo ali da bi zgolj domnevali, da ste dehidrirani. Pri ocenjevanju stanja hidracije so lahko koristne prve jutranje meritve telesne teže v kombinaciji z barvo urina in zaznavanjem žeje. Slednja, temen urin in nižja telesna teža (v primerjavi z dnevnim povprečjem) so znak dehidracije. Če sta prisotna dva od teh treh znakov, je dehidracija verjetna, če so prisotni vsi trije, pa zelo verjetna.