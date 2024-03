Zvezdana Mlakar: Ženske se vedno bolj zavedamo svoje moči, a si še premalo upamo

Ob mednarodnem dnevu žensk varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je skrajni čas, da opravimo z zgodovinsko ukoreninjenimi stereotipi glede vloge žensk v družbi ter končno preidemo od deklarativnih izjav na dejanja ter storimo vse za enakopravno vlogo žensk v družbi. »Še vedno krivičen in neenakopraven položaj žensk se v svoji najslabši luči odraža na nedostojno nizkih pokojninah starejših žensk. Za zmanjševanje neenakosti na podlagi spola so potrebni številni ukrepi, ozaveščanje o pravicah žensk in enakosti spolov pa je treba začeti že v zgodnjem otroštvu ter nadaljevati v okviru vseživljenjskega učenja. Samo družba, v kateri je zavedanje o enakosti spolov na visoki ravni, lahko zmanjša eno najbolj pogostih kršitev pravic, to je nasilja nad ženskami,« pravi varuh.

Ne otepajmo se emancipacije

»V zadnjem času se sprašujem, ali bi bil svet z uravnoteženo žensko in moško energijo res lepši. Odgovor je seveda pozitiven, v bistvu pa je pomembneje to, da damo ženski končno priložnost, da pokaže, kako bi denimo ona vodila svet. Želim si, da se ženske ne bi toliko otepale emancipacije, da bi bile glasnejše, saj prinašamo v ta svet nekaj drugačnega. In čeprav živimo v moškem svetu, kjer je na vrhu racio, je pomembno to, da lahko ženska sama izbira, ali bo doma vzgajala otroke ali bo delala kariero. Gre torej samo za to, ali damo drug drugemu toliko svobode, da se pri polni zavesti sami odločimo, kaj je za nas osebno najbolj prav,« o pravicah žensk v današnjem svetu razmišlja igralka Zvezdana Mlakar in dodaja, da se ženske vedno bolj zavedamo svoje moči, pa vendar si še premalo upamo.

Še vedno se ne zavedamo, da je svet ukrojen za moškega. Foto: Marko Feist

»Še vedno se ne zavedamo, da je svet ukrojen za moškega. Stopnice so prilagojene koraku moškega, višina vrat je prilagojena moškemu, vsa zdravila so narejena za moške. Sploh se ne zavedamo, kako zelo moški je ta svet,« poudarja sogovornica in dodaja, da se svet kljub temu spreminja. »Še danes doživljam trenutke, ko mi kdo reče, naj neham bluzit' in naj se začnem realno pogovarjati. To je zame neskončna žalitev in nanjo vedno odreagiram,« poudarja in pove še, da si želi, da bi ženske izkoristile svoj potencial, da bi izkoristile močno intuicijo, ki nam je dana, saj na tak način vidimo svet širše, bolj globoko, pa tudi čustva. »Vzemimo si to moč, da se ne ustavljamo, da stojimo za svojimi besedami z argumenti,« poudarja Mlakarjeva, ki tudi zato slavi dan žena.

Pridobljene pravice niso samoumevne

Kljub zgodovinskim dosežkom, ki so jih pred 100 in več leti sprožila feministična gibanja, pa že pridobljene pravice ženske nikakor niso samoumevne, zato si je treba zanje ves čas prizadevati in boriti. O tem pričajo tudi femicidi, umori žensk samo zaradi tega, ker so ženske.

Mladim ženskam sporočam, da sem tudi jaz pripravljena na njihove ideale, na to, da so enakovredne, vredne tega sveta in vizije v tem svetu. Da sem danes jaz pripravljena zanje umreti.

»V luči izenačevanja možnosti in večjega vključevanja žensk v družbeno vsakdanjost je naša skupna odgovornost spodbujati spremembe, ki spreminjajo razmerja moči v smer enakosti, enakopravnosti, odprave stereotipov in predsodkov o družbenih vlogah. Apeliramo na pristojne odločevalce, da čim prej umaknejo pridržke, ki jih je Slovenija dala k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima,« pojasnjuje Svetina.

Samo družba, v kateri je zavedanje o enakosti spolov na visoki ravni, lahko zmanjša eno najbolj pogostih kršitev pravic, to je nasilje nad ženskami, poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. FOTO: Voranc Vogel

»Nikoli mi ni padlo na misel, da bi šla prijavit, da me je režiser med vajo ščipal za rit. A moški tistega časa morajo razumeti, da se danes tega ne počne več. In če nekdo s prstom pokaže na neprimerno obnašanje, se ne morejo izgovarjati, da ni res. Reči morajo, ja, res je, tako smo včasih živeli, danes ne bi. To je vsa poanta,« pripoveduje igralka, ki je, kot pravi, odraščala v nekem drugem času, ko je bilo spolno nadlegovanje »nekaj normalnega«. Sodobne mlade ženske danes točno vedo, kaj je prav in kaj ni.

Do zadnjega diha

»Vsi v družbi moramo imeti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja nad ženskami. Veliko nasilja žal še vedno ostaja skritega pred očmi javnosti, žrtve pa si zaradi premalo učinkovitega sistema zaščite žrtev ne upajo prijaviti povzročitelja nasilja. Pri varuhu že leta opozarjamo pristojne, da je ključno za preprečevanje nasilja podpora žrtvam po prijavi nasilja in v nadaljnjih postopkih. Pomembno je tudi stalno usposabljanje zaposlenih v pristojnih organih, ki se srečujejo z nasiljem, da bo njihovo ravnanje strokovno, pravočasno in sočutno. Še posebej bi morale pristojne institucije preučiti vsak primer femicida v Sloveniji, z namenom sprejetja posebnih ukrepov za njegovo preprečevanje,« poudarja varuh človekovih pravic.

Že pridobljene pravice žensk nikakor niso samoumevne, zanje si je treba ves čas prizadevati in se boriti. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Zaupaj sebi, da lahko enakovredno krojimo ta svet in pri tem nikogar ne izločamo, poudarja Mlakarjeva in dodaja: »Naj živi 8. marec, dan žensk! Jaz ga bom praznovala do zadnjega diha, ker vem, da so zame umirale mlade ženske. Mladim ženskam tako sporočam, da sem tudi jaz pripravljena na njihove ideale, na to, da so enakovredne, vredne tega sveta in vizije v tem svetu. Da sem danes jaz pripravljena zanje umreti.«