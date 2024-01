Tudi pozimi je treba zračiti. Odprimo okna, večkrat po malo

Zima je zapleten čas, še posebno kar se tiče ogrevanja in zračenja. Čeprav se komu zdi, da naj bo slednjega čim manj, sicer bo topota ušla iz stanovanja in bomo za ogrevanje zapravili več, kot bi sicer, še zdaleč ni tako. Zračiti je treba v vseh letnih časih, v nasprotnem primeru se bo v prostorih razpasla vlaga, kar običajno vodi v razvoj plesni.

Če prostorov ne ogrevamo, se lahko pojavi plesen. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Še posebno to velja za prostore, v katerih je že tako veliko vlage, v kuhinji zaradi kuhanja in kopalnici zaradi prhanja. Pozimi zato vsak dan vsaj v teh prostorih odprimo okna, večkrat po malo, denimo trikrat po pet minut. V tem času je priporočljivo izklopiti gretje, da toplota ne bo po nepotrebnem uhajala na prosto, tisti, ki jih hitro zazebe, naj prostor tudi zapustijo.

Še en mit, ki ga sicer upoštevajo mnogi, ki želijo prihraniti pri ogrevanju, je, da v prostorih, ki jih uporabljamo zelo malo, ni treba vklapljati radiatorjev. Tudi v tem primeru si bomo zgolj nakopali nevarno plesen, znesek na računu pa bo zgolj neznatno nižji. V vseh prostorih je treba pozimi poskrbeti za ogrevanje, lahko pa je v prostorih, v katerih se ne zadržujemo pogosto, temperatura nižja kot v preostalih.

Hišni ljubljenčki imajo raje nekoliko nižjo temperaturo zraka, majhnim otrokom bolj ustreza višja.

Ne prehladno ne pretoplo

Da bi zaspali, mora telesna temperatura pasti za stopinjo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

V dnevni sobi, jedilnici, kuhinji, domači pisarni in otroški sobi je priporočljivo, da se ta giba okrog 21 stopinj Celzija, lahko stopinjo manj, tega bodo še posebno veseli psi in mačke, če v gospodinjstvu živijo majhni otroci, pa tudi stopinjo več. V spalnici je priporočljivo temperaturo še za kakšno stopinjo spustiti, za dober spanec in zdravje je najbolj primernih 18 stopinj, tisti, ki radi spijo na hladnem, lahko temperaturo še dodatno znižajo, le višati je ni priporočljivo. Da bi zaspali, se mora telesna temperatura namreč znižati za stopinjo, to pa se bo v močno ogreti spalnici, kjer nas dodatno greje še odeja, zgodilo veliko počasneje in veliko počasneje se bodo zazibali v sen.

Podobno temperaturo kot v spalnici vzdržujemo tudi v prostorih, kjer se ne zadržujemo pogosto, ter predsobi. Skozi vhodna vrata se namreč izgubi največ toplote, še posebno če jih pogosto odpiramo in zapiramo, zato je lahko v predsobi temperatura tudi med 15 in 18 stopinjami Celzija, da le ni prenizka.

Ni vsaka temperatura ustrezna za vsak prostor. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tako previsoka kot prenizka temperatura v prostoru ne vplivata blagodejno na naše zdravje. V zelo topli sobi se morda počutimo udobno, a ko jo bomo zapustili in se odpravili ven na mraz, bo to velik šok za telo, če je teh čez dan veliko, pa lahko oslabijo imunski sistem in ob izpostavljenosti virusom bomo hitreje zboleli. Bolj ko je v sobi toplo, bolj je v njej suh zrak, kar negativno vpliva na dihala, kožo, nohte in lase, ki postanejo suhi in lomljivi. Prenizka temperatura medtem negativno vpliva na ožilje, saj se v hladnem okolju žile skrčijo, to pa obremeni kardiovaskularni sistem.