Traktorji pripravljeni na delo

Veliki ponedeljek, prvi po veliki noči, je v nekaterih krajih po Sloveniji rezerviran za blagoslov traktorjev. Tudi v Šmartnem pri Litiji, kjer je letos potekal 5. blagoslov. Prirejajo ga od leta 2018; dveh, v letih 2020 in 2021, zaradi protikoronskih ukrepov niso izpeljali. Letos pač. V roke sta pljunila in dogodek izpeljala Javni zavod Bogenšperk in župnija Šmartno pri Litiji.

Po maši so številni ostali in si ogledali povorko traktorjev. FOTO: JZ Bogenšperk

»Od 9.30 je potekalo zbiranje traktorjev pred cerkvijo sv. Martina v Šmartnem, po končani sveti maši je ob 11. uri sledil blagoslov traktorjev in traktoristov, ki so se v koloni s častnim krogom po Šmartnem predstavili obiskovalcem in se potem odpeljali v Veliko Kostrevnico, kjer je potekal t. i. traktor afterparty. Traktorje in traktoriste je blagoslovil domači župnik Marko Mohor Stegnar,« nam pojasni Mojca Knez iz Javnega zavoda Bogenšperk. Marko Mohor Stegnar je župnik v fari od leta 2019, prva dva blagoslova v Šmartnem je opravil nekdanji duhovnik Janez Kvaternik.

Nagradi za Erika in Petra

Že petič v Šmartnem pri Litiji FOTO: JZ Bogenšperk

V Šmartnem pri Litiji so upravičeno veseli in ponosni, ker raste zanimanje za blagoslov. Letos se je zbralo rekordno število, kar 80 traktorjev je prišlo po žegen, da bodo dobro delali in varno prevažali traktoristke in traktoriste. Tokrat so se večinoma zbrali traktoristi iz domače občine, nekaj pa jih je prišlo tudi iz sosednjih (Litija, Ivančna Gorica), med njimi je bilo šest žensk.

Nagradili so najlepše okrašenega in najmlajšega. FOTO: JZ Bogenšperk

Vsi so se z veseljem udeležili tudi druženja pri gasilskem domu v Veliki Kostrevnici, kjer so podelili nekaj priznanj, nagrade je prispevala Kmetijsko-gozdarska zadruga Litija. Erik Hauptman iz Vintarjevca je vozil najlepše okrašeni traktor, najnovejšega pa je k blagoslovu pripeljal Peter Golob iz Dvora. Simbolično nagrado je prejel tudi pol ducata traktoristk.