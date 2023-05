Tapete so lahko v nekaterih primerih boljša izbira od zidnih barv

Priljubljenost tapet je že nekaj let v vzponu in nič ne kaže, da bi se to kmalu spremenilo. Tovrstne stenske obloge imajo veliko prednosti v primerjavi z barvami, a seveda obstajajo tudi omejitve in slabosti. Pri odločitvah vseh vrst pomembno vlogo igra cena, tapete so v tem primeru lahko slaba ali dobra odločitev. Slaba zato, ker je začetni vložek nekoliko višji kot pri barvi, dobra, ker se na dolgi rok bolj izplača. Če z njimi oblepimo stene v prostoru, ki ni prevlažen, najamemo strokovnjake, ki bodo delo dobro opravili, izberemo ustrezen material in za tapete dobro skrbimo, bodo naslednjih od 10 do 15 let kot nove, ne bo jih treba popravljati ali menjati, tako z njimi ne bo nikakršnih stroškov.

Zakrijemo nepravilnosti

Na voljo je veliko različnih barv, vzorcev in tekstur. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tudi čistiti je tapete precej lažje kot stene, ki so zgolj pobarvane, če izberemo različne teksture in vzorce, na njih niti morebitni madeži ne bodo vidni, tapete, ki so prekrite z vinilom, pa so celo odporne proti poškodbam. Še ena njihova prednost je, da lahko z njimi enostavno in hitro zakrijemo nepravilnosti na stenah. Razpoke zapolnimo s kitom, ga zravnamo, in ko bo vse skupaj prekrila tapeta, ne bo videti, da je bilo kdaj kaj narobe. Tudi neravne stene bodo prišle manj do izraza, če jih prekrijemo s tapetami, v tem primeru izberemo tiste, ki niso povsem gladke, ali primeren vzorec. Predvsem ljubitelji različnih tekstur bodo na svoj račun prišli s tapetami, saj z njihovo pomočjo veliko lažje, hitreje in ceneje dosežemo videz opeke, kamna, žameta ali česa četrtega. A s tovrstnimi tapetami, enako kot z drznimi vzorci, ne gre pretiravati. Najbolj bodo prišle do izraza, obenem pa ne bodo preobremenile prostora in naših čutil, če jih namestimo zgolj na eno steno. V dnevni sobi je to lahko za kavčem, v spalnici za posteljo.

Mokre tapete

Z vzorci, še posebno bolj drznimi, ne gre pretiravati. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Zadnja leta so postale tapete izjemno priljubljena popestritev kopalnic, saj z vzorci bambusovih stebel in drugega zelenja enostavno ustvarimo prijetno in sproščujoče vzdušje. A tapete za kopalnice, ki poleg kuhinje veljajo za prostor z najvišjo zračno vlažnostjo, morajo biti iz drugačnega materiala kot tiste v preostalih delih stanovanja. Najbolj primerne so t. i. mokre tapete, ki jih vlaga ne bo poškodovala, tudi če jih namestimo v kabino za prhanje. Če se naveličamo kopalniških ploščic in bi jih radi zamenjali z novimi, nas čaka ogromno dela, stroškov in sivih las, saj je že samo odstranjevanje obstoječih mukotrpno delo. Veliko boljša in bolj enostavna rešitev je tapeta, saj jo lahko prilepimo kar čez ploščice. Pred nakupom se vsekakor posvetujmo s strokovnjakom, ki bo znal svetovati glede izbire najbolj ustreznega materiala.

Običajne tapete niso primerne za kopalnico. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Običajne tapete, ki so izdelane na podlagi celuloze, se namreč ne bodo kmalu začele le luščiti in odstopati od stene, ko se bo zgodilo slednje, bodo postale tudi nevarne za naše zdravje. Med steno in tapeto, kjer bodo nastali zračni žepki, se bo v toplem in nenehno vlažnem okolju namnožila plesen in minejo lahko meseci, preden bomo težavo opazili, ves ta čas pa bomo dan za dnem vdihovali nevarne spore.