Svečka in malica za Hekija

"Prišli do spominske plošče, prižgali svečo in se spomnili našega Vojka,« je Lado Gorjan, priznani košarkarski delavec, svojčas tudi trener in direktor, opisal, kako se je 1. avgusta s Francijem Zavodnikom, Zoranom Martičem in Ivanom Križmaničem - Čonetom povzpel do Kamniške Bistrice, kjer je spominski park, tam je tudi spominska tabla, taka v košarkarskem duhu. Prvega avgusta 2007 je namreč nad Kamniško Bistrico umrl košarkarski trener Vojko Herksel. Srce ni zdržalo naporov, nekaj dni zatem so ga pokopali na ljubljanskih Žalah, številna domača in tuja imena so se udeležila slovesa od izjemnega košarkarskega delavca. Herksel je v trenerski karieri vodil Slovan, Krško, Postojno, Polzelo, Koper, Union Olimpijo mlade. Deloval je v Italiji in Katarju, v zadnjih dveh sezonah je bil vodilni mož ženske regionalne košarkarske lige NLB.

Ni imel izpita

Spomin na Hekija je ostal. »Ko pridemo takole v Kamniško Bistrico, se hitro spomnimo njegovih šal. To je bil pač Vojko. Tako smo se tokrat spomnili, kako smo potovali na evropsko mladinsko prvenstvo v košarki, pot nas je vodila v mesto Srbobran v Vojvodini. Poleg Vojka in mene sta bila v avtu še Andrej Kobilica in Martin Gorenec. Pa smo se pogovarjali, kdo bo vozil. Vojko je rekel, da bo on. Ker edini nima izpita in mu ga ne morejo vzeti. Pa so nas res ustavili policisti, a smo se rešili kazni, ker smo bili predstavniki košarkarske zveze. Je Vojko vse pojasnil,« v smehu pove Ladi Gorjan.

Zbrali so se v spomin na Hekija. FOTO: facebook

Popoldan so se zbrali v Zlati kaplji v Radomljah pri Marjanu Kocmanu - Kukiju, kamor je Heki rad zahajal. »Rad je jedel zelnato solato in joto, po navadi kar skupaj. Tokrat pa smo jedli ribje specialitete,« nam je povedal Kuki, ki je za isto mizo zbral že omenjeni kvartet Gorjan, Zavodnik, Martič, Križmanič, pridružil pa se jim je še nekdanji košarkarski sodnik Dušan Zajec. »Saj vem, so dopusti, so počitnice. A spomin na Hekija ostaja, ker je bil dober človek in velik pozitivec!« sklene Marjan Kocman.