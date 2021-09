Strah pred kruhoborci v OKS

Za Slovenijo so najuspešnejše olimpijske igre, kar šest kolajn, od tega tri zlate, je bilo v slovenski prtljagi ob vrnitvi iz Tokia. Predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec je bil ponosen – še zadnjič v vlogi predsednika olimpijskega komiteja na poletnih igrah. Prihodnje leto decembra so volitve, Gabrovec se poslavlja, to je potrdil za Nedeljske novice, prisoten bo še pozimi 2022, ko Peking gosti zimske olimpijske igre. Skoraj leto in pol pred volitvami je Franjo Bobinac, podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense International in predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS), napovedal svo...