Ste za zimski ali poletni čas?

Nedavno smo prešli na zimski čas in si olajšani priborili uro spanca več. Ugodje pa je lahko zgolj navidezno, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da jesenske časovne spremembe pri nekaterih povzročajo še dodatne motnje spanja in rušijo vsakodnevno ravnovesje. In čeprav smo že slišali glasne napovedi, da naj bi premikanje urnih kazalcev dokončno odpravili, se to še vsaj nekaj časa ne bo zgodilo, saj države članice Evropske unije še vedno niso enotne glede odločitve, kateri čas bo obstal, zimski ali letni. Kakor koli že, medtem ko oblast že dolgo premleva predvsem o gospodarskih učinkih sprememb, po mnenju mnogih pozablja na zdravstvene posledice oziroma jih zanemarja.

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da premikanje urnih kazalcev, ki ga v Sloveniji izvajamo od leta 1983 (prvič smo jih prestavili konec marca, torej na poletni čas), rušijo naravni bioritem telesa, kar dolgoročno vodi do nespečnosti, pogoste utrujenosti in neučinkovitosti pri dnevnih opravilih ter pomanjkanja zbranosti, kar lahko vodi tudi do poškodb. Časovne spremembe vplivajo tudi na hormonsko ravnovesje in ovirajo izločanje melatonina, ki pomaga vzdrževati našo higieno spanja, ter serotonina oziroma hormona dobrega počutja, ki se sprošča ob izpostavljenosti svetlobi. Premikanje kazalcev torej posega v pomembne procese, ki sicer zagotavljajo skladnost med našim vsakodnevnim ritmom in naravo, tisti, ki se težje privajajo na spremembe, pa tvegajo nespečnost ter posledice pri telesnem in duševnem zdravju. Ste med njimi tudi vi?

1983. smo prvič prestavili čas, in sicer na poletnega.

Škodljive razvade

Neljube spremembe neugodno delujejo na krvni tlak in povečujejo stres, zaradi česar sta ogrožena srce in ožilje. Mnogi se težko spopadajo z občutki utrujenosti, kar povzroča težave na delovnem mestu in pri vsakodnevnih opravilih ter odnosih z ljudmi; primanjkuje jim motivacije in volje, pri nekaterih pa se lahko ob pomanjkanju dnevne svetlobe razvije sezonska motnja razpoloženja. Žal se mnogi zaradi neljubih sprememb in neučinkovitega spopadanja s stresnimi okoliščinami zatekajo k tobaku, alkoholu in drugim škodljivim razvadam, pri nekaterih se poveča telesna teža, saj opustijo gibanje in zdravo prehranjevanje, dolgoročno naj bi bili bolj ogroženi za rakave bolezni.

Nekateri se težko spopadajo z občutki utrujenosti, kar povzroča težave na delovnem mestu in pri vsakodnevnih opravilih ter odnosih z ljudmi. FOTO: Getty Images

A ravno takrat, ko se bomo dobro privadili na zimski čas, bo udarila pomlad in kazalce bomo že premaknili uro naprej. Po raziskavah sodeč telo takrat doživi še večji šok, podoben tistemu, ko odpotujemo v drug časovni pas. Spomladi ima tako večina ljudi vsaj nekaj dni občutne težave s pomanjkanjem spanca, nemirom in povečano ravnijo stresa, številne študije so pokazale tudi večjo pogostost srčnih napadov v tistem obdobju, predvsem pri ženskah, več naj bi bilo možnosti za možgansko kap. Zaradi neprespanosti smo tudi bolj ogroženi za prometne in delovne nesreče.

Premikanje ure ni edini krivec za motnje nočnega počitka.

Vse več motenj spanja

V zdajšnjem obdobju so mnogi sicer veseli svetlejšega jutra, a jih razžalosti prezgodnji večer. Drugi, predvsem gospodarstveniki, zato navijajo za poletni čas, da bi kar najbolj izkoristili dolge popoldneve; jasno je, torej, da dokončna odločitev pristojnih o tem, kako bodo nastavljeni kazalci, ne bo razveselila vseh, kljub temu pa smo si verjetno enotni vsi, da je premikanje ure dvakrat na leto še vedno najslabša možnost. S tem se po večini strinja zdravstvena stroka, ki sicer daje prednost jutranji naravni svetlobi pred popoldansko, zato običajno navija za zimski čas, poletni je namreč prevelik udarec na cirkadiani ritem človeka. Poleg tega je neurejen spalni ritem vse večja težava sodobnega človeka, premikanje ure pa jo le še krepi.

Nekaj sladkega Mnogi se kljub zdravim spalnim navadam prebujajo sredi noči in le stežka znova zaspijo. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, je za to morda krivo nihanje ravni sladkorja v krvi, zaradi česar se lahko poveča raven kortizola in adrenalina, ki zanesljivo ovirata naš počitek. Svetujejo skromen obrok pred spanjem, ki lahko vsebuje malce medu, še najbolj je, da ga žličko vmešamo v skodelico toplega mleka.

Prestavljanje kazalcev pa seveda ni edini krivec za motnje nočnega počitka; za učinkovito spalno higieno sta seveda nujna red in disciplina, ki ju morajo upoštevati predvsem najmlajši. Tako je med drugim nujno omejiti oziroma prepovedati uporabo zaslonov pred spanjem oziroma najbolje vse elektronske naprave odsloviti iz spalnice. V popoldanskih urah ne uživamo kave ali alkohola, ampak si raje pripravimo topel čaj, spalnico pogosto prezračujemo in si zagotovimo kakovostno ležišče, uživamo hranljiva živila ter skrbimo za zadosten vnos vitaminov in mineralov. Redno se gibamo, čas za rekreacijo pa najdemo v popoldanskih in ne šele v večernih urah!