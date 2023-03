Starbucks je odkril oljčno olje!

Pri ameriški verigi kavarn so spet iznašli nekaj novega. Potem ko so v svoje kavne in nekavne napitke ter prigrizke tlačili buče oziroma bučni pire z začimbami (t. i. pumpkin spice), so zdaj pogruntali, da bi bilo prav fino kavo mešati z oljčnim oljem. Starbucksov šef Howard Schultz je zamisel začel preizkušati kje drugje kot v Milanu, mestu, ki ga je navdihnilo, da je iz trgovine s praženo kavo ustvaril verjetno najslavnejšo verigo kavarn na svetu.

Odzivi Italijanov

Kavarna v Milanu je prva začela ponujati oleate. FOTO: Valentina Za/Reuters

Domislica je med domačini naletela tako na začudenje kot na zanimanje, saj dodajanje oljčnega olja v kavo v Italiji še zdaleč ni tradicija. Pri italijanski reviji Gambero Rosso, ki se ukvarja s hrano in vinom, so mešanje oljčnega olja in kave označili za »zanimivo kombinacijo«, a so se vzdržali dejanske ocene, saj da napitka še niso preizkusili. Pohvalili pa so dejstvo, da pri Starbucksu razmišljajo o uporabi ekstra deviškega oljčnega olja, ki ima preverjeno blagodejne učinke za zdravje.

Pri Starbucksu ponujajo naoljene napitke.

»Ali potrebujemo takšno kavo? Morda da, morda ne,« je zapisala spletna urednica Gambera Rossa Michela Becchi. Vsekakor pa se ji zdi promocija italijanskega oljčnega olja s strani ameriškega Starbucksa dobrodošla ideja. Tudi italijansko združenje proizvajalcev oljčnega olja Assitol je pozdravilo »drzno inovacijo«, saj da bi tovrstni napitki lahko »okrepili podobo oljčnega olja, še posebno med mladimi«. Pri Assitolu so doslej že podprli dodajanje oljčnega olja v koktajle.

Sicilijanski navdih

Howard Schultz je zamisel dobil med obiskom pri proizvajalcu olja na Siciliji in naročil svojemu razvojnemu oddelku, naj pripravi nekaj receptov za široko uporabo. Pri Starbucksu so novo vrsto napitka poimenovali »oleato«, kar bi v italijanščini pomenilo »naoljen«, in ga predstavili na zabavi za vipovce v svoji milanski pražarni pred začetkom milanskega tedna mode konec februarja. Oleato bo že spomladi na voljo tudi v Starbucksovih kavarnah v Kaliforniji, sledile pa jim bodo podružnice na Japonskem, Bližnjem vzhodu in v Britaniji.

Prve ocene

Prodajajo tudi ekstra deviško oljčno olje v konzervah. FOTO: Alex Fraser/Reuters

Pri torinskem časniku La Stampa so že preizkusili štiri Starbucksove napitke z oljčnim oljem in jim podelili ocene od 6,5 do 7,5 izmed desetih možnih točk, pri čemer so poudarili, da ima edini topli »oljni« napitek na meniju, in sicer izvedenka kave z mlekom, »izrazit prijeten okus, ki še dolgo ostane v ustih«, in mu dali oceno 7. Dodali so, da bi bili oleati primerni za uživanje vse leto, še posebno okusni pa bi znali biti poleti, saj je večina pripravljena z ledom.

Na Starbucksovem meniju je trenutno pet oleatov, za katere je treba odšteti od 5,50 do 14 evrov; pri slednjem gre v bistvu za koktajl z martinijem in vodko z dodatkom ekstra deviškega oljčnega olja.